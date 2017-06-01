Шахтер проведет сбор в Германии

В Киеве чемпионы Украины соберутся 15 июня и начнут подготовку к новому сезону.

Дончане будут заниматься на столичной базе «Святошин», а с 26 июня по 9 июля у горняков запланирован сбор в Мариенфельде в Германии.

Все сборники присоединятся к команде 22 июня.

Информация о спарринг-партнерах будет объявлена в ближайшее время.