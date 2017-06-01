Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шахтер проведет сбор в Германии

Донецкий клуб определился с планами на межсезонье

  • 01.06.2017 14:46
  • 234 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Shakhtar.com
© Shakhtar.com

В Киеве чемпионы Украины соберутся 15 июня и начнут подготовку к новому сезону.

Дончане будут заниматься на столичной базе «Святошин», а с 26 июня по 9 июля у горняков запланирован сбор в Мариенфельде в Германии.

Все сборники присоединятся к команде 22 июня.

Информация о спарринг-партнерах будет объявлена в ближайшее время.

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.