Шахтер проведет сбор в Германии

В Киеве чемпионы Украины соберутся 15 июня и начнут подготовку к новому сезону.
Дончане будут заниматься на столичной базе «Святошин», а с 26 июня по 9 июля у горняков запланирован сбор в Мариенфельде в Германии.
Все сборники присоединятся к команде 22 июня.
Информация о спарринг-партнерах будет объявлена в ближайшее время.
Источник — ФК Шахтер
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