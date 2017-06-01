Бавария претендует на экс-игрока Шахтера

«Бавария» в летнее трансферное окно нацелилась на приобретение у «Челси» полузащитника Виллиана. В нем мюнхенцы видят замену для другого бразильца Дугласа Косты, который провел невнятный сезон.
Наставник «Баварии» Карло Анчелотти, по слухам, имеет не лучшие отношения с Дугласом Костой, а потому не будет против его летней продажи. На Косту претендует «Ювентус, «обхаживающий» игрока уже не первое трансферное окно.
В то же время слухи в британской прессе активно «отправляют» Виллиана из «Челси» , хотя сам бразилец заявлял, что не хочет покидать Синих.
Источник — The Sun
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