Бавария претендует на экс-игрока Шахтера

«Бавария» в летнее трансферное окно нацелилась на приобретение у «Челси» полузащитника Виллиана. В нем мюнхенцы видят замену для другого бразильца Дугласа Косты, который провел невнятный сезон.

Наставник «Баварии» Карло Анчелотти, по слухам, имеет не лучшие отношения с Дугласом Костой, а потому не будет против его летней продажи. На Косту претендует «Ювентус, «обхаживающий» игрока уже не первое трансферное окно.

В то же время слухи в британской прессе активно «отправляют» Виллиана из «Челси» , хотя сам бразилец заявлял, что не хочет покидать Синих.