Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Бавария претендует на экс-игрока Шахтера

Полузащитник «Челси» Виллиан может перебраться в Германию

  • 01.06.2017 14:36
  • 1000 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Челси. Виллиан
© ФК Челси. Виллиан
«Бавария» в летнее трансферное окно нацелилась на приобретение у «Челси» полузащитника Виллиана. В нем мюнхенцы видят замену для другого бразильца Дугласа Косты, который провел невнятный сезон.
 
Наставник «Баварии»  Карло Анчелотти, по слухам, имеет не лучшие отношения с Дугласом Костой, а потому не будет против его летней продажи. На Косту претендует «Ювентус, «обхаживающий» игрока уже не первое трансферное окно.
 
В то же время слухи в британской прессе активно «отправляют» Виллиана из «Челси» , хотя сам бразилец заявлял, что не хочет покидать Синих.
 

Источник — The Sun

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.