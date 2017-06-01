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МЮ отказал Реалу в трансфере Де Хеа

«Красных дьяволов» не соблазнила сумма в 60 миллионов фунтов

  • 01.06.2017 14:09
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«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение мадридского «Реала» в 60 миллионов фунтов по трансферу Давида Де Хеа. Напомним, что «сливочные» уже давно интересуются испанским голкипером, чей трансфер сорвался минувшим летом.
 
Сообщается, что команда Зинедина Зидана может повысить свое предложение до 65-ти миллионов и готов взамен предложить своего стража ворот Кейлора Наваса.
 

Источник — Sport.ua

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