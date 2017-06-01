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Петраков назвав склад на гру проти Польщі

Юнацька збірна України готується до товариської зустрічі з Польщею

  • 01.06.2017 13:41
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ФФУ
© ФФУ
Головний тренер юнацької збірної команди України U-18 Олександр Петраков визначився зі списком футболістів, які запрошені для підготовки та участі у товариських матчах проти команди Польщі, що відбудуться 8-го та 10-го червня у Щасливому (Київська область).
 
На тренувальний збір, який триватиме з 1-го по 10-е червня, керманич юнацької збірної України серед гравців 1999 року народження викликав 20-х футболістів. Найбільше представництво у національній команді має київське «Динамо», яке делегувало п’ятьох виконавців. По чотири футболісти представляють «Шахтар» та «Дніпро».
 
Крім двох товариських матчів із польськими однолітками українська команда проведе ще й контрольну гру: 4 червня підопічні Олександра Петракова поміряються силами зі студентською збірною України.
 
Склад збірної України:
 
Голкіпери: Владислав Кучерук («Динамо», Київ), Андрій Кожухар («Чорноморець», Одеса)
 
Захисники: Валерій Бондар, Віктор Корнієнко (обидва - «Шахтар», Донецьк), Тимофій Сухар, Олександр Сафронов (обидва - «Дніпро», Дніпро), Денис Попов, Віталій Миколенко (обидва – «Динамо», Київ), Олександр Авраменко («Зоря», Луганськ), Олег Веремієнко («Карпати», Львів)
 
Півзахисники: Кирило Дришлюк («Зірка, Кропивницький), Олексій Хахльов («Алавес», Іспанія), Микола Мусолітін («Чорноморець», Одеса), Максим Чех («Шахтар», Донецьк), Сергій Булеца («Динамо»)
 
Нападники: Владислав Вакула («Сталь», Кам’янське), Андрій Кулаков («Шахтар», Донецьк), Владислав Супряга, Каміль Хучбаров (обидва - «Дніпро», Дніпро), Денис Янаков («Динамо», Київ)
 

Источник — Федерация футбола Украины

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