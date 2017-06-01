Отставка Реброва, безобразие в Днепре и Александрия в Лиге Европы

Sport.uа – о наиболее интересных событиях в заключительного тура туре чемпионата Украины.

Интрига тура

В последнем туре турнирная мотивация была только у двух команд – «Черноморца» и «Александрии», которые боролись за последнюю путевку в Лигу Европы. Более выигрышная ситуация была у команды Владимира Шарана: александрийцам было достаточно, чтобы «Черноморец» потерял очки в матче с «Динамо», либо нужно было самим обыграть резервный состав «Шахтера». Со второй задачей игроки «Александрии» не справились, сведя матч вничью, но и «Черноморец» не смог прыгнуть выше головы. «Моряки» моментами выглядели здорово, неслись вперед, сравняли счет, но все решил выход Андрея Ярмоленко, вернувшегося с выставочного матча на «Винсенте Кальдерон». Забив мяч, Ярмоленко снял все вопросы и о последнем участнике от УПЛ в Лиге Европы, и о победителе гонки бомбардиров.

Отставка тура

То, о чем настойчиво говорили в последнее время, случилось: после матча с «Черноморцем» Сергей Ребров объявил о том, что идет в отставку. Решение об уходе Ребров, судя по всему, принял давно, а Игорь Суркис, похоже, не захотел найти доводы, чтобы убедить тренера остаться. Очевидно, президент посчитал, что вернуть мотивацию игрокам будет легче, сменив тренера, нежели кардинально поменяв состав. Насколько правильное решение принял Игорь Михайлович - увидим в новом сезоне. Сейчас же вспоминаются слова Рауля Рианчо, который, уходя из «Динамо», говорил, что клубу нужно избавляться от игроков, которые потеряли мотивацию и перестали прогрессировать.

Безобразие тура

По-другому назвать то, что устроили в матче с «Волынью» фаны «Днепра», нельзя. Прощание команды Дмитрия Михайленко с элитой фаны бурно начали «отмечать» со стартовым свистком арбитра. Горящие фаеры и пиротехника использовалась на протяжении всего первого тайма, в результате чего арбитру встречи пришлось несколько раз останавливать игру, а капитану «Днепра» Руслану Ротаню успокаивать фанов. В начале второго тайма ультрас «Днепра» бросили на поле петарду, которая взорвалась под ногами у голкипера «Волыни» Романа Жмурко. После этого арбитр встречи Иван Бондарь принял решение прекратить матч.

Трофей тура

Сумев отстоять ничью на фартовом для «Стали» «Метеоре», команда Василия Сачко выиграла Кубок престижа – трофей, который отныне будет вручаться команде, которая заняла первое место во «второй шестерке». Понятно, что для игроков «Ворсклы» это слабое утешение (по составу полтавчане обязаны были бороться за место в Лиги Европы), но все равно – идти в отпуск, завоевав Кубок, приятно.

Баннер тура

Фаны «Динамо» поблагодарили Сергея Реброва за работу и выигранные за три года трофеи.

Фраза тура

Капитан «Днепра» Русалан Ротань после недоигранного матча с «Волынью» не сдерживал эмоций.

«Хочется сказать, что команда не вылетела. Все остались. Вылетел президент клуба, если так его можно назвать. Тяжело на душе, но сразу все так начиналось, и это все чувствовалось. Отсчет пошел после Лиги Европы, там уже было все предрешено. Больно. Других слов не найдешь. Но мы простые смертные футболисты, и наше дело – работать. Ну а те люди, которые принимают такие решения, вершители судеб... Каждый за свои поступки будет где-то отвечать», - сказал Ротань.

Гол тура

Полузащитник «Зари» Иван Петряк, проведя хороший матч против «Олимпика» и забив красивый мяч, был довызван Андреем Шевченко в сборную Украины.