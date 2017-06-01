Руслан Ротань переходит в Зарю

После многих лет в «Днепре», с небольшим перерывом в Киеве, капитан украинской сборной переезжает в расположение луганской «Зари». Возможно, это связано с желанием Ротаня поиграть еще в еврокубках.

К слову, после игры с «Волынью» капитан, на вопрос о переходе в «Зарю» ответил: «А как бы вы поступили на моем месте?»

Кроме того, фанаты 9-го сектора своим вчерашним поведением сорвали символическую замену Руслана, сыгравшего вчера свой последний матч за «Днепр».