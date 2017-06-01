Руслан Ротань переходит в Зарю

После многих лет в «Днепре», с небольшим перерывом в Киеве, капитан украинской сборной переезжает в расположение луганской «Зари». Возможно, это связано с желанием Ротаня поиграть еще в еврокубках.
К слову, после игры с «Волынью» капитан, на вопрос о переходе в «Зарю» ответил: «А как бы вы поступили на моем месте?»
Кроме того, фанаты 9-го сектора своим вчерашним поведением сорвали символическую замену Руслана, сыгравшего вчера свой последний матч за «Днепр».
Источник — Фан-сайт ФК Днепр
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Или когда речь заходит о деньгах, то этот весь трындежь уходит на задний план.
Или когда речь заходит о деньгах, то этот весь трындежь уходит на задний план.
---То что касается перехода-это хороший вариант.Еще бы ,как выше отписавшийся напомнил о Кучере-было бы вообще класс.
---Не исключено,что из Днепра перейдет еще кто-то.В заре как раз нужно вытеснять арендованных футболистов.Без них конечно ни как,но тогда нужно разрешать играть.
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