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Руслан Ротань переходит в Зарю

Капитан «Днепра» останется в Премьер-лиге

  • 01.06.2017 12:48
  • 2468 просмотров
  • 11 комментария
Метки
fcdnipro.ua. Руслан Ротань
© fcdnipro.ua. Руслан Ротань
После многих лет в «Днепре», с небольшим перерывом в Киеве, капитан украинской сборной переезжает в расположение луганской «Зари». Возможно, это связано с желанием Ротаня поиграть еще в еврокубках. 
 
К слову, после игры с «Волынью» капитан, на вопрос о переходе в «Зарю» ответил: «А как бы вы поступили на моем месте?»
 
Кроме того, фанаты 9-го сектора своим вчерашним поведением сорвали символическую замену Руслана, сыгравшего вчера свой последний матч за «Днепр».
 

Источник — Фан-сайт ФК Днепр

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Комментарии
    Виктор Костюк
      Виктор Костюк, 01.06.2017 12:55
    +13
    Хоть одня хорошая новость.
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    Володимир Ляшенко
      Володимир Ляшенко, 01.06.2017 13:01
    +15
    Хай Зоря ще Кучера на рік підпише - теж підсилення перед єврокубками буде.
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    Игорь Шевченко
      Игорь Шевченко, 01.06.2017 13:02
    +9
    Удачи Руслану,хороший вариант
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    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 01.06.2017 13:04
    +9
    Володимир Ляшенко, 01.06.2017 13:01
    Хай Зоря ще Кучера на рік підпише - теж підсилення перед єврокубками буде.
    Довбика тоже можно брать, как раз с нападающими проблема.
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    Poliaki_ibut_Hohlov
      Poliaki_ibut_Hohlov, 01.06.2017 13:06
    -21
    Во дает!!! А как же патриотизм и верность клюбу, ведь этож практически сепарская команда.
    Или когда речь заходит о деньгах, то этот весь трындежь уходит на задний план.
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    nordik1980
      nordik1980, 01.06.2017 13:13
    -9
    його часи вже пройшли, ніхрена він зорі не допоможе
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    mtitan72
    online
      mtitan72, 01.06.2017 13:23
    0
    Poliaki_ibut_Hohlov, 01.06.2017 13:06
    Во дает!!! А как же патриотизм и верность клюбу, ведь этож практически сепарская команда.
    Или когда речь заходит о деньгах, то этот весь трындежь уходит на задний план.
    ---Нет,что бы порадоваться за Руслана и за Зарю так,-нет- нужно обгадить.К твоему сведению сепары остались за "колючей проволокой".Патриот диванный только и можешь слюней брызгать!!!!
    ---То что касается перехода-это хороший вариант.Еще бы ,как выше отписавшийся напомнил о Кучере-было бы вообще класс.
    ---Не исключено,что из Днепра перейдет еще кто-то.В заре как раз нужно вытеснять арендованных футболистов.Без них конечно ни как,но тогда нужно разрешать играть.
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    уух
    online
      уух, 01.06.2017 13:31
    +1
    nordik1980, 01.06.2017 13:13
    його часи вже пройшли, ніхрена він зорі не допоможе
    добре що ти кругом своїми "іспражнєніямі" допомагаєш
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    rokkino
    online
    rokkino, 01.06.2017 13:35
    +2
    А чо отличный вариант.Согласен,что еще бы и Кучера туда и вот уже на треть сборная Украины в Заре.
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    rokkino
    online
    rokkino, 01.06.2017 13:36
    +2
    А если еще и Васек Кобин в Заре продолжит карьеру,то и лавка будет занята супер футболистами
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    Виталик Неважно
    online
      Виталик Неважно, 01.06.2017 13:36
    +1
    если заря сепарская команда тогда и все запорожье сепары
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