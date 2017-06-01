Андер Эррера - трансферная цель Барселоны

Снова под вопросом. Вчера в матче плей-офф чемпионата Бельгии на 43 минуте Руслан заработал пенал...

было бы смешно,если бы не было грустно

Молодец Жека,что папу слушал,учитесь молодеж.Хоть и не заиграл,но и с зарплатой остался,как и ран...

Половину стырят. На ремонт крыши, точно ничего не дадут, так как это не входит в требования УЕФА.

если заря сепарская команда тогда и все запорожье сепары

А если еще и Васек Кобин в Заре продолжит карьеру,то и лавка будет занята супер футболистами

А чо отличный вариант.Согласен,что еще бы и Кучера туда и вот уже на треть сборная Украины в Заре...

добре що ти кругом своїми "іспражнєніямі" допомагаєш