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Андер Эррера - трансферная цель Барселоны

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» может вернуться в Испанию

  • 01.06.2017 12:28
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sportskeeda.com. Андер Эррера
© sportskeeda.com. Андер Эррера
Хавбек «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера является главной трансферной целью «Барселоны» на лето. Новый тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде рассчитывает построить игру каталонской команды вокруг Эрреры, с которым Эрнесто работал в «Атлетике».
 
Действующий контракт Эрреры с «красными дьяволами» рассчитан до 2018-го года. Ожидается, что теперь манкунианцы будут форсировать переговоры по поводу нового договора, чтобы удержать Андера на «Олд Траффорд».
 

Источник — Euro-football

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