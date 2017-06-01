Андер Эррера - трансферная цель Барселоны

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера является главной трансферной целью «Барселоны» на лето. Новый тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде рассчитывает построить игру каталонской команды вокруг Эрреры, с которым Эрнесто работал в «Атлетике».
Действующий контракт Эрреры с «красными дьяволами» рассчитан до 2018-го года. Ожидается, что теперь манкунианцы будут форсировать переговоры по поводу нового договора, чтобы удержать Андера на «Олд Траффорд».
Источник — Euro-football
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