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Запорожье выделило 8 миллионов на обустройство Славутич Арены

На запорожском стадионе установят 14 турникетов за 5.2 миллиона гривен

  • 01.06.2017 12:19
  • 645 просмотров
  • 5 комментария
Метки
stadion.zp.ua. Славутич Арена
© stadion.zp.ua. Славутич Арена
На сессии горсовета, которая состоится завтра, 31 мая, депутаты будут рассматривать вопрос о выделении средств на модернизирование «Славутич Арены».
 
На стадион собираются выделить около 8 миллионов гривен. В частности:
 
- на восстановление системы освещения футбольного поля потратят 928 тысяч гривен. Это нужно для осуществления видеотрансляций на международном уровне. С этой целью будут куплены специальные лампы, стекло для прожекторов ит.д.
 
- 470 тысяч гривен потратят на семена газонных трав;
 
- 5,2 миллиона пойдут на установку автоматизированной системы контроля доступа на стадион. В частности, будут куплены 14 современных турникетов, сервер с програмным обеспечением, лицензия на программу и.тд.
 
Еще 1,488 млн грн предлагают выделить на ремонт крыши в административно-бытовом корпусе стадиона.
 

Источник — 061.ua

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Комментарии
    Игорь Шевченко
      Игорь Шевченко, 01.06.2017 12:28
    +1
    А чё тянули,можете и не успеть и деньги на ветер.
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    SNikolay2012
      SNikolay2012, 01.06.2017 12:30
    0
    Завтра 2 июня,а 31мая было вчера. Так выдели ли деньги? Или будут решать завтра,т.е. 2 июня?
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    FKTNMNTN
    online
      FKTNMNTN, 01.06.2017 12:45
    +1
    1,488 млн грн

    ЭТО ЛИ НЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЧТО В УКРАИНЕ ВСЕ ФОШИЗДЫ
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    уух
    online
      уух, 01.06.2017 13:29
    +1
    FKTNMNTN, 01.06.2017 12:45
    1,488 млн грнЭТО ЛИ НЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЧТО В УКРАИНЕ ВСЕ ФОШИЗДЫ
    учитывая то, что половину расп**дят, имеем 1,488:2=0,744 - нихрена не фошызды!
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    Aratt
    online
      Aratt, 01.06.2017 13:44
    +1
    Половину стырят. На ремонт крыши, точно ничего не дадут, так как это не входит в требования УЕФА.
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