Запорожье выделило 8 миллионов на обустройство Славутич Арены

На сессии горсовета, которая состоится завтра, 31 мая, депутаты будут рассматривать вопрос о выделении средств на модернизирование «Славутич Арены».
На стадион собираются выделить около 8 миллионов гривен. В частности:
- на восстановление системы освещения футбольного поля потратят 928 тысяч гривен. Это нужно для осуществления видеотрансляций на международном уровне. С этой целью будут куплены специальные лампы, стекло для прожекторов ит.д.
- 470 тысяч гривен потратят на семена газонных трав;
- 5,2 миллиона пойдут на установку автоматизированной системы контроля доступа на стадион. В частности, будут куплены 14 современных турникетов, сервер с програмным обеспечением, лицензия на программу и.тд.
Еще 1,488 млн грн предлагают выделить на ремонт крыши в административно-бытовом корпусе стадиона.
Источник — 061.ua
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