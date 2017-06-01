Запорожье выделило 8 миллионов на обустройство Славутич Арены

На сессии горсовета, которая состоится завтра, 31 мая, депутаты будут рассматривать вопрос о выделении средств на модернизирование «Славутич Арены».

На стадион собираются выделить около 8 миллионов гривен. В частности:

- на восстановление системы освещения футбольного поля потратят 928 тысяч гривен. Это нужно для осуществления видеотрансляций на международном уровне. С этой целью будут куплены специальные лампы, стекло для прожекторов ит.д.

- 470 тысяч гривен потратят на семена газонных трав;

- 5,2 миллиона пойдут на установку автоматизированной системы контроля доступа на стадион. В частности, будут куплены 14 современных турникетов, сервер с програмным обеспечением, лицензия на программу и.тд.

Еще 1,488 млн грн предлагают выделить на ремонт крыши в административно-бытовом корпусе стадиона.