Владимир БЕССОНОВ: «Рома просила Лобановского меня отпустить»

Экс-игрок киевского «Динамо» и сборной СССР Владимир Бессонов рассказал о том, почему сорвался его переход в итальянскую «Рому».

— С футболом вам пришлось расстаться в 32 года и не по собственной воле…

— В 1990-м, накануне итальянского первенства мира, во встрече с «Металлистом» получил довольно неприятную травму. Но успел не только вылечиться, но и набрать нужную форму. Короче, в сборную попал. Казалось, все позади, больная нога не беспокоила. Но в сентябре опять случился рецидив. Из-за этого, кстати, так и не удалось попробовать себя в зарубежном клубе. Хотя на смотрины в Израиль ездил, провел четыре матча за «Маккаби» из Хайфы в чемпионате страны. Кстати, Землю обетованную я покинул всего за день до начала войны в Персидском заливе.

— А ведь могли оказаться в итальянской «Роме».

— Мог, да не оказался. В 1989-м в Киеве проходил турнир, в котором, кроме нас и римлян, играли еще бразильский «Ботафого» и мексиканская «Гвадалахара». Итальянцы просили Лобановского, чтобы отпустил меня. Но Васильич говорит: «Через год — чемпионат мира в Италии, отыграешь и можешь переходить в «Рому». Но выступили мы неудачно, и на ветерана Бессонова спроса уже не было.