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Атлетико не сможет покупать игроков 2 трансферных окна

«Матрасники» получили трансферный бан от ФИФА

  • 01.06.2017 11:49
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ФК Атлетико Мадрид. Диего Симеоне
© ФК Атлетико Мадрид. Диего Симеоне
Мадридский «Атлетико» наказан за нарушение правил при регистрации футболистов, не достигших возраста 16-ти лет и в течение последующих двух трансферных окон не сможет покупать новых игроков.
 
Напомним, что такая мера наказания была принята уже давно, однако апелляция «матрасников» не повлияла на решение Спортивного арбитражного суда, который оставил свое решение в силе.
 

Источник — Sport.ua

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