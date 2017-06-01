Реал предложил Челси рекордную сумму за Азара

26-летним бельгийским полузащитником «Челси» Эденом Азаром активно интересуется мадридский «Реал».

С начала 2017-го года «сливочные» уже трижды выходили на агентов футболиста с предложением о его переходе. Азара в «Реале» очень хочет видеть главный тренер клуба Зинедин Зидан. Сообщается, что мадридцы готовы выложить за бельгийца рекордную сумму в €115 миллионов.

В минувшем сезоне Эден Азар провел за «Челси» 42 матча во всех турнирах, где забил 17 голов.