Чемпионат Украины: лучшие и худшие

В последнем туре чемпионата Украины «Александрия» добыла путевку в Лигу Европы УЕФА, присоединившись к «Заре» (групповой этап) и будущему дебютанту еврокубков донецкому «Олимпику». Обе вакансии в Лиге чемпионов УЕФА давно забронировали «Шахтер» (группа) и киевское «Динамо». Чем еще запомнился минувший сезон?

Команда/тренер: «Шахтер»/Паулу Фонсека

Возглавив горняков прошлым летом, португалец с ходу выиграл с ними чемпионат и Кубок Украины. В официальных турнирах его команда провела 49 матчей, добыв 39 побед при 4 поражениях. Под руководством нового тренера «Шахтер» на старте сезона уступил в квалификации Лиги чемпионов швейцарскому «Янг Бойз», но исправился в группе Лиги Европы. Десятый чемпионский титул донецкий клуб добыл за пять туров до финиша премьер-лиги. Его отрыв от киевского «Динамо» в итоге составил 13 очков.

Лучший игрок: Марлос («Шахтер»)

В завершившейся кампании 2016/17 атакующий бразильский полузащитник, признанный игроком прошлого года в украинской премьер-лиге, отыграл 44 матча и забил семь голов. В том числе - победные мячи в двух очных встречах с «Динамо» в чемпионате и кубковом финале. Именно фантазия и техника Марлоса во многом определяют пробивную мощь «Шахтера». Вместе с соотечественниками Тайсоном и Бернардом он способен укатать, пожалуй, любую оборону.

Провал: «Днепр»

Два года назад днепряне присматривались к трофею Лиги Европы, а в мае 2017-го, распродав ведущих игроков, покидают элитный дивизион. Вчерашние резервисты под началом Дмитрия Михайленко выдали немало зрелищных поединков. Однако 15-очковые штрафные санкции, наложенные на погрязший в долгах клуб, не оставили перспективной молодежи шансов на спасение. Вместе с «Волынью» «Днепр» идет на понижение и, скорее всего, уходом в первую лигу дело не ограничится.

Открытие: «Десна» Чернигов

Александр Рябоконь совершил очередной спортивный подвиг, подняв из первой лиги команду, подарившую большому футболу Олега Кузнецова и Андрея Ярмоленко. Черниговцы никогда не забирались так высоко по турнирной лестнице, их лучшим достижением оставался выход в 1/8 финала Кубка СССР 1965 года. Но теперь клуб с берегов Десны, как и возвращающийся в премьер-лигу «Ильичевец», пошел на повышение. Вместе с Рябоконем, в сезоне 2002/03 затянувшим в элиту «Борисфен», тот же путь проделал и 37-летний капитан «Десны» Вадим Мельник.

Лучший новичок: Артем Беседин («Динамо»)

Для 21-летнего уроженца Харькова этот сезон стал прорывным. После заурядного дебюта в составе «Металлиста», где нападающий недолго пребывал в аренде, он стремительно ворвался не только в стартовый состав «Динамо», но и уже успел отличиться за сборную Украины. Ее наставник Андрей Шевченко продолжает доверять Беседину, который с девятью голами финишировал в пятерке лучших снайперов премьер-лиги. Да и в клубе он выиграл конкуренцию у Артема Кравца и Жуниора Мораэса, отправив обоих по арендам в другие команды.

Разочарование: Дерлис Гонсалес («Динамо»)

Левый вингер бело-синих регулярно вызывается в сборную Парагвая, но за два сезона в Киеве так и не смог закрепиться в основной обойме. При тактической расстановке 4-1-4-1 тренеры чаще отдавали предпочтение не мало отрабатывающему в отборе Гонсалесу, а юному выпускнику динамовской школы Виктору Цыганкову. Не заиграл Дерлис и при схеме 3-4-3, где на его краю атаки в самых важных матчах действовал Денис Гармаш. Похоже, пока парагвайца вполне устраивает и роль запасного.

Дебютант: Андрей Лунин («Днепр»)

Впервые выйдя на поле в матче премьер-лиги 16 октября 2016 года, юный вратарь сразу же обратил на себя внимание публики. Оставшуюся часть чемпионата он проводил уже без замен, заслужив вызов Андрея Шевченко на июньский сбор национальной команды. Лунин имеет все для отличной карьеры - высок, прыгуч, обладает отменной реакцией, грамотно действует на линии и на выходах, уверенно играет ногами. Новый сезон наверняка начнет в другом клубе – 18-летним воспитанником «Днепра» интересуются не только местные гранды, но и скауты из-за рубежа.