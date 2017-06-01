Дмитрий НАГИЕВ: «Эта страница в истории Днепра переворачивается»

Интервью полузащитника «Днепра» Дмитрия Нагиева после прерванного матча с «Волынью».

— Дима, есть осадок от того, что в матче с «Волынью» пришлось сыграть всего лишь тайм?

— Конечно, матч доиграть хотелось, но вся команда понимает болельщиков. «Днепр» был не просто клубом, а частью их жизни. Приятно, что на игру пришло много людей. Наверное, на домашних играх нынешнего сезона это был рекорд посещаемости. Всегда приятно играть при заполненных трибунах, стараться приносить людям радость. Как получается — это уже другой вопрос, но сегодня мы старались, сражались на поле... Что говорить, эмоциональное прощание с болельщиками получилось! Хочется их поблагодарить, и если что было не так, попросить у них прощения. Но...Эта страница в истории «Днепра» переворачивается. Нам говорят, что все будет хорошо. Хочется в это верить.

— Что дальше? Относительно своего будущего принял решение?

— Определенное решение есть, но пока не могу его озвучить. В отпуске все окончательно прояснится. Буду на связи с руководством, с Андреем Русолом, Андреем Стеценко. Когда команда выйдет из отпуска, вы узнаете ее состав и что будет дальше.