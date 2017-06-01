Виктор ВАЦКО: «Сделаю комплимент Заре, которая сама зарабатывает»

- Мне кажется, «Александрия» заслужила кврокубки и как команда, и как клуб. Кстати, в украинских реалиях это уже опытная команда. Что важнее – этот клуб из маленького городка, крепкий середняк, который не хватает с неба «финансовых звезд», не имеет «миллиардных» футболистов, но он четко знает свое место и четко выполняет свои обязанности. У них нет никаких вопросов по зарплате, премиальным, отношению к тренерскому штабу и так далее. Это то, что хочется выделить, и то, к чему хочется воззвать все наши клубы. Не нужно платить по 100 миллионов зарплаты, но платите ее вовремя, чтобы не было у нас историй о 5-ти или 8-ми месяцах задержки… А затем команды разбегаются.

Небольшой стадион, правильное отношение болельщиков и к болельщикам - все это делает «Александрию» для меня лично симпатичной командой. Что касается еврокубков, то, конечно, все будет зависеть от жеребьевки. Как бы то ни было, в прошлом сезоне опыта какого-никакого набрались. Сейчас, конечно, они уже имеют этот опыт и будут понимать, как нужно усиливать состав. А состав нужно усиливать, потому что, например, Яремчук ушел из команды зимой, и в атаке что-то пошло не так.

Я хочу сделать комплимент «Заре». Мне кажется, что они потихоньку перестраиваются на тот тип клуба, который зарабатывает сам. Посмотрите на трансферы: Боли, Данило, Шунич - футболисты были проданы за хорошие деньги. Сейчас продали Бонавентуру: молодой парень выступал год, разыграли его, засветили. На его место уже двух бразильцев, вроде, взяли. Взяли также Кабаева из «Черноморца», ведут переговоры с Коркишко. То есть продали, заработали деньги – и сразу реинвестиция идет, а не так, что «продали, заработали и ждем».

Мне кажется, что это нормальное явление для скромного украинского клуба, который не играет дома, который не имеет своей базы. Сейчас, говорят, Рафаэль Форстер покинет команду этим летом. С одной стороны, Вернидуба жалко - ему надо команду строить. Но, с другой стороны, у нас тренеры, в том числе, должны учиться существовать в таких вот условиях. В условиях, когда, кроме как на трансферах, клубу заработать больше негде. На мой взгляд, мы должны учиться у хорватов, у «Динамо» Загреб. Они продают всегда правильно и вовремя.