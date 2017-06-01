Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Александр БАНДУРА: «Великолепно выступили во второй части сезона»

Голкипер «Стали» подвел итоги завершившегося чемпионата Украины

  • 01.06.2017 11:05
  • 131 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Сталь. Александр Бандура
© ФК Сталь. Александр Бандура

На вопросы клубной пресс-службы ответил голкипер «Стали» Александр Бандура.

- Что сегодня получилось, а что не получилось?
- Не получилось выиграть, поскольку задание было победить. Получилось действовать тактически грамотно, то, о чем нас просил главный тренер, но просто не получилось забить.

- Как тренер сегодня просил играть? Все-таки это была последняя игра в сезоне.
- Мы настраиваемся на каждую игру, разбираем соперника и готовимся. Эта игра не исключение, готовились, как и к остальным матчам.

- Как в целом оцениваешь выступление команды в сезоне?
- Если говорить о второй части сезона, то великолепно – мы очень много очков набрали весной.

- Какая игра тебе больше всего запомнилась?
- Сложно выделить какую-то одну. Все игры были боевые, сложные. Правда, сейчас не было у нас «Динамо» и «Шахтера», против которых также хотелось проверить свои силы, но в целом все игры были боевые.  

- Когда команда теперь собирается?
- Нам объявили, что выходим из отпуска 14 июня.

- Что скажешь болельщикам?
- Большое им спасибо за поддержку. Они приезжают на все игры, и на домашние, которые фактически выездные, и на обычные гостевые, и всегда везде нас поддерживают. Спасибо им огромное.

Источник — ФК Сталь Каменское

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.