Александр БАНДУРА: «Великолепно выступили во второй части сезона»

На вопросы клубной пресс-службы ответил голкипер «Стали» Александр Бандура.

- Что сегодня получилось, а что не получилось?

- Не получилось выиграть, поскольку задание было победить. Получилось действовать тактически грамотно, то, о чем нас просил главный тренер, но просто не получилось забить.

- Как тренер сегодня просил играть? Все-таки это была последняя игра в сезоне.

- Мы настраиваемся на каждую игру, разбираем соперника и готовимся. Эта игра не исключение, готовились, как и к остальным матчам.

- Как в целом оцениваешь выступление команды в сезоне?

- Если говорить о второй части сезона, то великолепно – мы очень много очков набрали весной.

- Какая игра тебе больше всего запомнилась?

- Сложно выделить какую-то одну. Все игры были боевые, сложные. Правда, сейчас не было у нас «Динамо» и «Шахтера», против которых также хотелось проверить свои силы, но в целом все игры были боевые.

- Когда команда теперь собирается?

- Нам объявили, что выходим из отпуска 14 июня.

- Что скажешь болельщикам?

- Большое им спасибо за поддержку. Они приезжают на все игры, и на домашние, которые фактически выездные, и на обычные гостевые, и всегда везде нас поддерживают. Спасибо им огромное.