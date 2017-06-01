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СЕВИДОВ: «Будет смешно, если кто-то побоится ехать в Мариуполь»

Наставник «Ильичевца» - о возвращении команды в Премьер-лигу

  • 01.06.2017 10:57
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  • 2 комментария
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rbc.ua. Александр Севидов
© rbc.ua. Александр Севидов
Ильичевец после двухлетнего отсутствия вернулся в Премьер-лигу. Сделала это мариупольская команда уверенно, не позволив никому кинуть и тени сомнения на свое лидерство в первой лиге. Шел вместе с командой к цели Александр Севидов, имеющий опыт работы в УПЛ.
 
— Без легионеров в Премьер-лиге не обойтись?
— С этим при переходе из первой лиги в элиту есть проблема. У нас имеется иностранец — сенегалец Роже Гомис. Он франкоязычный, и, следовательно, ему понадобилось время на адаптацию, после чего он стал понимать и говорить по-русски. Если еще кого-то брать из-за рубежа, то нужно переводчика нанимать, ведь в УПЛ времени на привыкание не будет. Конечно, если нам предложат хорошего легионера, подумаем.
 
— К переименованию Ильичевца относитесь нормально?
— Ничего плохого в этом не вижу. Если болельщики так решили, значит, у команды будет новое имя. Футбол же, в конце концов, для болельщиков и существует.
 
— В каком состоянии находится инфраструктура клуба? Как обстоят дела с безопасностью в городе?
— Все, чем пользуется Ильичевец для тренировок и игры, традиционно находится в отличном состоянии. Благодаря покойному ныне президенту клуба Владимиру Бойко мы обогнали по инфраструктуре многие города Украины на много лет вперед. Точно знаю, что найти плохое поле в Мариуполе очень тяжело. А что касается безопасности, то наш клуб подготовил список из 22 команд, которые в последнее время приезжали в город, — среди них много детских. Если, ознакомившись с ним, в Мариуполь побоятся приезжать взрослые коллективы, то это будет смешно.
 
— Как вы отнеслись к информации о странном матче Десны с Арсеналом-Киев?
— Одно время мы также сталкивались с подобным. Вину нужно доказать. Ильичевец тогда с первого дня сотрудничал с полицией, пытался объяснить, что для лидера чемпионата, которым являлась мариупольская команда, странно участвовать в подковерных играх. Понятно, что какие-то нездоровые процессы в нашем футболе происходят. Выявить их непросто, иначе господин Баранка трудился бы до сих пор в Италии и сюда бы не приехал.
 
— Вылет Днепра из Премьер-лиги — большая трагедия для украинского футбола?
— Это прежде всего огромная трагедия для днепровского футбола. А для украинского — уже привычное дело… Мы ведь сейчас только теряем. Об уходе со сцены Металлиста немногие вспоминают. Может быть, ситуация так развернется, что произойдет реинкарнация этих славных клубов и всего футбола.
 
— Какие планы у Ильичевца на межсезонье?
— 2 июня мы играем поединок последнего тура с Десной, а уже 3-го уходим в отпуск. Продлится отдых до 18 июня — в этот день мы соберемся в Мариуполе на базе, после чего проведем начальный этап подготовки. А затем отправимся на сбор под Киев, где есть условия для занятий и возможность проводить контрольные матчи.
 

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    ivangroznii
    online
      ivangroznii, 01.06.2017 11:01
    +5
    Патриоты они такие... только от зоны действий кричат,какие Они смелые
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    Cortazar
      Cortazar, 01.06.2017 12:12
    -1
    в Мариуполь побоятся приезжать взрослые коллективы, то это будет смешно.
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    Вы попробуйте загнать туда европейскую команду на товарняк, уверен, мало кто согласится. А после этого сядьте и смейтесь...
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