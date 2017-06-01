Кришито может вернуться в Италию

Крайний защитник питерского «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал слухи, связанные с его персоной. Опытного футболиста сине-бело-голубых уже давно сватают обратно в Италию, в частности, в «Наполи». Сам Кришито ничего не отрицает, ибо не прочь сменить клубную прописку.

«Наполи»? Возможно. Я хочу вернуться в Италию, хочу снова играть за сборную. Футбол, который показывает «Наполи», получил признание во всём мире и является предметом зависти для многих игроков и клубов. Я надеюсь, что команда сможет заиграть ещё лучше, у «Наполи» есть всё для борьбы за скудетто».