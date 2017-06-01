Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кришито может вернуться в Италию

В услугах защитника «Зенита» заинтересован «Наполи»

  • 01.06.2017 10:47
  • 210 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Зенит. Доменико Кришито
© ФК Зенит. Доменико Кришито
Крайний защитник питерского «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал слухи, связанные с его персоной. Опытного футболиста сине-бело-голубых уже давно сватают обратно в Италию, в частности, в «Наполи». Сам Кришито ничего не отрицает, ибо не прочь сменить клубную прописку.
 
«Наполи»? Возможно. Я хочу вернуться в Италию, хочу снова играть за сборную. Футбол, который показывает «Наполи», получил признание во всём мире и является предметом зависти для многих игроков и клубов. Я надеюсь, что команда сможет заиграть ещё лучше, у «Наполи» есть всё для борьбы за скудетто».
 

Источник — Euro-football

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.