Сергей МОРОЗОВ: «Премьер-лигу нужно расширить до 14-ти команд»

Сергей Морозов прокомментировал новый формат чемпионата Украины с плей-офф между командами Премьер-лиги и представителями первой лиги.

«Чем раньше начнут наши команды играть, тем лучше будут готовы к плей-офф еврокубков, — говорит эксперт Сергей Морозов. — Вообще я сторонник классического формата, в два круга, но, исходя из ситуации, выбран оптимальный вариант. То, что мы получили дополнительные матчи между «Динамо», «Шахтером» и «Зарей», пошло на пользу чемпионату. Хотя я бы предложил сделать немного иначе — расширить лигу до 14 команд и разбивать их так, чтобы за еврокубки боролась восьмерка. Те же «Ворскла» и «Сталь» точно усилили бы конкуренцию. Да и «Карпаты» со «Звездой» весной тоже смотрелись достойно».

«Сделает ли чемпионат интересней плей-офф с командами первой лиги, можно будет сказать в концовке сезона — тогда будет видно, в каком состоянии находятся клубы. Если в таком, как сейчас «Днепр» и «Волынь», то могут и сами пойти на понижение».