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Олег ФЕДОРЧУК: «Динамо нужен был иностранец»

Вчера завершился не только чемпионат Украины, но и трехлетний период Сергея Реброва у руля «Динамо»

  • 01.06.2017 10:26
  • 288 просмотров
  • 1 комментария
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fcenergiya.com.ua. Олег Федорчук
© fcenergiya.com.ua. Олег Федорчук
Он выиграл два «золота» ЧУ, но третий сезон вчистую проиграл «Шахтеру». И истекший контракт с ним решили не продлевать. Как сообщил наш источник: «Вероятность пролонгации была. Но Ребров выдвинул слишком много условий по комплектации, которые в нынешних финансовых условиях нереальны». Уже сегодня будет объявлен новый тренер «Динамо». Им станет 43-летний белорус Александр Хацкевич – опорник знаменитой команды Валерия Лобановского, в 1997-м громившей «Барсу» – 4:0, но пока без особых успехов на тренерском поприще: 5-е место в чемпионате Беларуси с «Витебском», 14-е в нашей Первой лиге с «Динамо-2» и, наконец, отставка с поста тренера белорусской сборной, шедшей предпоследней в отборе на ЧМ. Интересно, что в сентябре 2012-го, после увольнения Семина, Хац был и. о. тренера «Динамо» до назначения Блохина, но длилось это менее суток.
 
Известен уже и штаб Хаца: Лужный, Шовковский, а также Мороз и Шацких, воспитанники которых пошумели в юношеской ЛЧ, а теперь стучатся в первую динамовскую команду.
 
Вместе с тем «Динамо» прощается с испанским десантом: уходят глава академии Босх, ассистент Реброва Гомес, тренер по физподготовке Пинедо, коуч U-21 Мельгоса. Последний, по слухам, в штабе нашей сборной заменит Рауля Рианчо, якобы отправляющегося к Бердыеву в «Рубин». Но Шева это опровергает.
 
«Надо признать: построение испанского футбола было ошибкой, для него нужны испанские игроки, – говорят в киевском клубе и анонсируют возврат к своему, динамовскому, стилю. – В любом случае хуже, чем последний год, когда за игру команды было стыдно, уже не будет».
 
Многие болельщики «Динамо» назначение Хацкевича воспринимают со скепсисом. Вместо Реброва (которого сватают в «Фенербахче» и ПАОК) ждали более маститого тренера, а не «очередное динамовское сердце». Есть поклонники, призывающие поддержать нового коуча, а не создавать сразу негативный фон. Звучит и мнение, что при Лужном футболисты точно не будут играть спустя рукава. Сам Хацкевич недавно говорил, что в капитанские годы Олег Романович «в раздевалке мог и по печени дать, если по делу».
 
«Лужный на футболистов будет материться? Так он прав. Только не как Кварцяный. Тот унижает, – сказал экс-форвард ДК Виктор Леоненко. – Что касается Хацкевича, я его давно предлагал. Во-первых, это мой друг. Во-вторых, говорит всегда то, что есть. Сейчас ведь, когда ты виноват, что некоторые делают? Обижаются. Он не из таких. Сможет ли он что-то создать с тем материалом, который есть? А во время Реброва невозможно было понять, что это за материал, потому что шли постоянные ротации. Хацкевичу надо определиться с костяком и играть им в атакующий футбол. Иначе придется мне над Саней подтрунивать».
 
«В футболе всегда заправляют финансы. Возможности «Динамо» сейчас очень ограничены. И клуб выбрал политику не реформ, не лечения, а отвлечения внимания от основной болезни, – считает эксперт Олег Федорчук. – При всем уважении я не вижу в новом штабе специалистов по устранению кризиса. Думаю, можно было рискнуть, и кардинально. Взять иностранца. Не обязательно известного и дорогого, просто с другими взглядами. Как в свое время Газзаева».
 
Отметим, что у руля сборной Беларуси Хацкевич стартовал весьма неплохо, одержав на финише отбора ЧЕ-2016 победы над македонцами, люксембуржцами и словаками и проиграв лишь Испании и Украине. Но в новом цикле дела не заладились: лишь два очка в четырех матчах. И боссы БФФ предложили ему сокращение зарплаты, составлявшей $20 тыс. в месяц. Тренер отказался, и с ним расторгли контракт, после чего он выдал эмоциональный спич: «Раз предлагали остаться в случае, если я соглашусь на снижение зарплаты, то, получается, к уровню игры особых претензий не было. Мне кажется, в самой федерации так и не поняли, что для них важнее — деньги, очки или уровень игры».
 

Источник — Сегодня Спорт

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Комментарии
    Mykhailo Stepanov
    online
      Mykhailo Stepanov, 01.06.2017 10:39
    0
    О, майн Гот! Может и нужен иностранец, но непонятно каким образом такой "специалист" как Федорчук попадает в новости сайта со своими комментами
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