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Известны все возможные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов

Список возможных противников киевского клуба замкнул греческий АЕК

  • 01.06.2017 10:20
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Метки
ФК АЕК
© ФК АЕК

Стали известны все возможные соперники киевского «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Последним участником корзины несеяных стал греческий АЕК, который выиграл плей-офф за право участвовать в Лиге чемпионов. Также «Динамо» могут попасться румынский «Стяуа», швейцарский «Янг Бойз», французская «Ницца» и турецкий «Истанбул».

«Шахтер» напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов, где будет посеян в первой корзине.

Источник — Sport.ua

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