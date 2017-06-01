Известны все возможные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов

Стали известны все возможные соперники киевского «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Последним участником корзины несеяных стал греческий АЕК, который выиграл плей-офф за право участвовать в Лиге чемпионов. Также «Динамо» могут попасться румынский «Стяуа», швейцарский «Янг Бойз», французская «Ницца» и турецкий «Истанбул».
«Шахтер» напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов, где будет посеян в первой корзине.
Источник — Sport.ua
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