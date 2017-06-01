Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я давно предлагал Хацкевича»

Киевское «Динамо», вероятнее всего, назначит новым главным тренером Александра Хацкевича. В его штаб войдут Шацких, Шовковский, Мороз и Лужный. Болельщики уверены, что при Лужном футболисты точно не будут играть спустя рукава. Сам Хацкевич недавно говорил, что в капитанские годы Олег Романович «в раздевалке мог и по печени дать, если по делу».

«Лужный на футболистов будет материться? Так он прав. Только не как Кварцяный. Тот унижает, – сказал экс-форвард «Динамо» Виктор Леоненко. – Что касается Хацкевича, я его давно предлагал. Во-первых, это мой друг. Во-вторых, говорит всегда то, что есть. Сейчас ведь, когда ты виноват, что некоторые делают? Обижаются. Он не из таких. Сможет ли он что-то создать с тем материалом, который есть? А во время Реброва невозможно было понять, что это за материал, потому что шли постоянные ротации. Хацкевичу надо определиться с костяком и играть им в атакующий футбол. Иначе придется мне над Саней подтрунивать».