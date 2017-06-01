Руслан РОТАНЬ: «Вылетела не команда, вылетел президент»

Капитан «Днепра» Руслан Ротань прокомментировал вылет команды из УПЛ.

«Хочется сказать, что команда не вылетела. Все остались. Вылетел президент клуба, если так его можно назвать. Тяжело на душе, но сразу все так начиналось, и это все чувствовалось. Отсчет пошел после Лиги Европы, там уже было все предрешено.

Больно. Других слов не найдешь. Но мы простые смертные футболисты, и наше дело – работать.

Ну а те люди, которые принимают такие решения, вершители судеб... Каждый за свои поступки будет где-то отвечать», – сказал Ротань в эфире программы «По ту сторону поля».