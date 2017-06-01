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Паулу ФОНСЕКА: «Шахтер заканчивал игру с десятью воспитанниками клуба»

Наставник «горняков» подвел итоги заключительного матча чемпионата против «Александрии» (1:1)

  • 01.06.2017 09:40
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ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека
© ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека в эфире программы «Великий футбол» поделился впечатлениями о поединке «Александрия» - «Шахтер» (1:1) и отметил участие в нем молодых воспитанников донецкого клуба.

- Перед тем как говорить о матче, я хотел бы поблагодарить всех за сегодняшнюю атмосферу на стадионе. Царило прекрасное настроение у всех, это было видно, это передавалось. Хотим, конечно же, поздравить команду соперника с тем, что они все же добились своей цели.

Если говорить о матче, то мы практически все время доминировали, владели мячом намного больше чем соперник, забили первый мяч, потом сопернику, можно сказать, повезло, и они забили свой гол. Второй тайм сложился немного иначе, соперник закрылся у своих ворот, поэтому было сложно найти хоть какое-то пространство, чтобы вскрыть их оборону.

Также не могу не отметить, что «Шахтер» заканчивал сегодняшнюю игру с десятью игроками, которые выросли в «Шахтере». Это также важный фактор, о котором я не могу не напомнить. На самом деле, сегодня я остался доволен игрой своих ребят. Конечно, жалко, что мы не выиграли, но тем не менее, они показывали красивый футбол.

Источник — ФК Шахтер

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