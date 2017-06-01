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Мбаппе хочет играть в Реале

Форварда «Монако» не заинтересовало предложение «Манчестер Сити»

  • 01.06.2017 09:29
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ФК Монако. Килиан Мбаппе
© ФК Монако. Килиан Мбаппе

18-летний нападающий «Монако» Килиан Мбаппе хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Мадридский клуб предпочтительнее для молодого игрока, чем английский «Манчестер Сити», который тоже хочет видеть футболиста в своих рядах.

За переход Мбаппе «Манчестер Сити» и «Реал» готовы выложить около €130 миллионов.

В минувшем сезоне Мбаппе провел за «Монако» 44 матча во всех турнирах, где забил 26 мячей и отдал 14 голевых передач, став одним из главных открытий сезона.

Источник — Marca

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