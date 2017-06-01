Мбаппе хочет играть в Реале

18-летний нападающий «Монако» Килиан Мбаппе хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале».
Мадридский клуб предпочтительнее для молодого игрока, чем английский «Манчестер Сити», который тоже хочет видеть футболиста в своих рядах.
За переход Мбаппе «Манчестер Сити» и «Реал» готовы выложить около €130 миллионов.
В минувшем сезоне Мбаппе провел за «Монако» 44 матча во всех турнирах, где забил 26 мячей и отдал 14 голевых передач, став одним из главных открытий сезона.
Источник — Marca
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.