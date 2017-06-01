Манчестер Сити представил новую домашнюю форму

Последние комментарии

Рауль Рианчо покинет сборную Украины ради Рубина 10:44 — Mykhailo Stepanov хм...кто бы мог подумать что Бердыеву нужна помощь Рианчо!)) 10:36 — Etan "Ожидается, что место Рауля займет наставник молодежной команды «Динамо» Унаи Мельгоса"...

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Хочу сменить не клуб, а чемпионат» 10:29 — reignofshakhtar Інтерв'ю майбутнього капітана! Гарні словаА зрадофіли що кажуть про сепарів - ви хоч інколи мізка... 10:17 — AlexDSan В «Шахтере» я вырос как человек, как футболист и как личность.___________________________________...

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я давно предлагал Хацкевича» 10:29 — AlexDSan Ні розуму, ні фантазії. Не розумію, ЯК?? така людина, як Хацкевич, може дружити з котячою мамкою?...

Кучер уходит из Шахтера 10:26 — reignofshakhtar Кучер найкращих захисник України і їх пара з Ракицьким легендарна. Дякуємо за все, Легендо з шахт...

Сергей Ребров покинул пост главного тренера Динамо 10:26 — olol2011 Лучше бы Суркиса прогнали с Динамо, а то только клуб гробит своей жадностью.