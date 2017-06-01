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Манчестер Сити представил новую домашнюю форму

В сезоне 2017/2018 «горожан» ждут обновки

  • 01.06.2017 09:13
  • 606 просмотров
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Метки
ФК Манчестер Сити
© ФК Манчестер Сити

Английский «Манчестер Сити» представил новую домашнюю форму, в которой команда будет выступать в сезоне 2017/2018.

Источник — ФК Манчестер Сити

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