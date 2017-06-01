Английский «Манчестер Сити» представил новую домашнюю форму, в которой команда будет выступать в сезоне 2017/2018.
Источник — ФК Манчестер Сити
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Английский «Манчестер Сити» представил новую домашнюю форму, в которой команда будет выступать в сезоне 2017/2018.
Источник — ФК Манчестер Сити
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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