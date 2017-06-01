МанЮнайтед ведет переговоры с Ибрагимовичем о продлении контракта

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с 35-летним шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем о продлении контракта.

Текущее соглашение Златана истекает в конце июня, но «красные дьяволы» не прочь его продлить. Англичан не останавливает разрыв крестообразных связок колена, который Ибрагимович получил в апреле, оставшись вне футбола на 9 месяцев – в клубе довольны темпами восстановления футболиста.

В минувшем сезоне Ибрагимович провел за «МЮ» 46 матчей во всех турнирах, где забил 28 мячей и отдал 10 голевых передач.