Владимир ШАРАН: «Это был самый тяжелый сезон в моей карьере»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран в эфире программы «Великий футбол» рассказал о праздновании выхода в еврокубки и планы на будущее.

- Владимир Богданович, «Великий футбол» поздравляет «Александрию» с выходом в Еврокубки. Только из раздевалки выходил Сергей Кузьменко весь залитый шампанским, а Вы как-то очень сухо выглядите.

- Ну, я скромненько стал, спрятался. Просто у меня в руках бутылка шампанского была, поэтому меня и не обливали.

- Это Вы поливали, а не Вас?

- Да, я поливал немного. А так, я очень благодарен Вам, каналу «Футбол» и всем болельщикам, которые были вместе с «Александрией», потому что это был самый тяжелый сезон, наверное, в моей тренерской карьере. Почему? Потому что в прошлом году мы вышли с 6-го места и, в принципе, только в этом году мы подтвердили это. А подтверждать очень трудно. Трудно второй раз подряд занять то или иное место. На «Александрию» сначала смотрели сквозь пальцы, потому что команда только вышла в Премьер-лигу и нас как-то недооценивали. А в следующем году, то есть в этом сезоне, мы увидели, что настроение команд-соперников относительно нас совсем другое.

То, что произошло зимой, начиная с Микицея ... Пошли кадровые проблемы, которые мы даже не ожидали. Это даже не тренировочный процесс: мы имели только 2 мышечных травмы, а другие - игровые. Потому что ребята действительно бойцы. Они отдаются максимально и на тренировках, и в матчах. Поэтому я очень им благодарен, благодарен болельщикам, нашему Сергею Анатольевичу и всем руководителям. Я сказал перед матчем, что если мы заслуживаем - мы выйдем в Еврокубки, в Лигу Европы, а если нет - то нет.

- Вчера Вы говорили, что на «Динамо» Вы не надеетесь и будете решать свою судьбу сами. Но не получилось, даже против такого «Шахтера», полурезервного, почему?

- Понимаете, в принципе мы все время знали какой счет в Одессе. Хотели усилить игру раньше, то есть мы пытались усилить. Я не могу сказать, что если бы мы выпустили свежих игроков, то выиграли бы. Но я надеялся на «Динамо» все равно. На Сергея Станиславовича, на ребят. Потому что мы друзья, и «Динамо» подтвердило то, что это команда хорошего уровня. И бились они до конца, чем помогли «Александрии».

- В прошлом году тоже была большая радость, вышли в Еврокубки, но уже на первом этапе было неприятное поражение в сумме 1:5 от хорватского «Хайдука». Сейчас что клуб собирается делать, чтобы не повторить такой неудачи?

- Ну, во-первых, будем относиться немного по-другому. Потому что, если честно, все равно приоритетом был чемпионат. И подготовка, скажем так, шла больше на чемпионат. Я надеюсь, что мы выводы сделаем правильные, и усиления у нас уже есть. Я надеюсь, что команда выступит действительно лучше, чем в прошлом году.

- Президент пообещал усиления сейчас?

- Да, безусловно, у меня завтра еще встреча с президентом и более конкретно мы будем разговаривать, но действительно у нас уже усиления есть.