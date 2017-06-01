Нидерланды сильнее Марокко, Италия разнесла Сан-Марино

Товарищеские матчи
Марокко – Нидерланды – 1:2
Голы: Буссуфа, 72 – Промес, 22, Янссен, 68
Марокко: Мохамеди, Саисс, Амрабат (Эн-Несири, 85), да Кошта, Бельханда (Бутаиб, 77), Буссуфа, Буфаль (Карсела-Гонсалес, 60), Эль-Ахмади (Аит-Беннассер, 64), Фажр (Бамму, 90), Дирар, Бухаддуз (Азару, 46).
Голландия: Зут, Велтман, Аке, Худт, де Лигт, Промес, Торнстра (Снейдер, 73), Бергейс (де Рон, 46), Триндаде, Депай (Виргевер, 74), Янссен (Дост, 73).
Предупреждение: де Рон (83).
Удаление: де Лигт (70).
Италия – Сан-Марино – 8:0
Голы: Лападула, 10, 19, 49, Феррари, 13, Петанья, 16, Кальдара, 48, Политано, 58, Бонини, 65, автогол
Италия: Скуффет, Феррари, Д`Амброзио, Конти (Бираги, 70), Кальдара, Базелли (Пеллегрини, 46), Гальярдини (Катальди, 46), Кьеза (Капрари, 62), Берарди (Политано, 46), Лападула, Петанья (Фальчинелли, 46).
Сан-Марино: Бенедеттини (Симончини, 46), Бролли, Червеллини, Чезарини (Бонини, 63), Бьорди (Стефанелли, 87), Голинуччи, Този (Делла Валле, 56), Чеволи (Мацца, 71), Хирш, Ринальди, Витайоли (Дзафферани, 62)
Источник — Sport.ua
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