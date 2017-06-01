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Руслан РОТАНЬ: «Фанатов тоже можно понять, у них свои эмоции»

Капитан «Днепра» поделился впечатлениями о поединке с «Волынью»

  • 01.06.2017 08:21
  • 365 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Днепр
© ФК Днепр

Интервью капитана «Днепра» Руслана Ротаня после прерванного матча с «Волынью».

— Руслан, матч оказался сорванным. Можешь прокомментировать поведение фанов?
— Их тоже можно понять, у них были свои эмоции.

— В этой связи многое в последние дни говорилось о последнем матче эпохи этого «Днепра». Твое мнение?
— Вообще, очень тяжело в душе. Этот конец был предрешен финалом Лиги Европы двухлетней давности. Больно...

— Но у тебя, как многолетнего капитана команды, есть что сказать?
— Только то, что клуб стоило содержать ради тех, кто добывал ему трофеи. Я не о нашем поколении, а о предыдущем. Некоторых вообще уже нет в живых. Я провел какое-то время в «Днепре», но я не выигрывал наград, а они — да, и за все это душа болит.  

— Сегодня на игре собралось много болельщиков. Что ты им можешь сказать?
— Здесь вообще никаких вопросов! Наш болельщик всегда был с нами рядом — в минуты радости, когда проигрывали, или вот как сейчас! Я знаю, что у нас в Днепре поколения болели за команду, от родителям к детям все это передавалось, и дальше — к внукам! Понятно, что случившееся им понравиться не могло. Но случилось — как случилось. Всем огромное спасибо!

Источник — ФК Днепр

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Комментарии
    iris_ka_1
      iris_ka_1, 01.06.2017 08:47
    0
    Днепр навсегда в сердце.....
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    Вольтрон
    online
      Вольтрон, 01.06.2017 09:04
    +1
    Руслан РОТАНЬ: «Фанатов тоже можно понять, у них свои эмоции» Ахаха Это не фанаты!! Это Б Ы Д Л О!!! Из=за таких Т В А Р Е Й Люди боятся на стадион идти!!
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