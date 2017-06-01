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Паулу ФОНСЕКА: «Тренер всегда должен быть с собранным чемоданом»

Наставник «Шахтера» подвел итоги первого сезона у руля донецкого клуба

  • 01.06.2017 08:16
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ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека
© ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека

В интервью программе «Великий футбол» тренер «Шахтера» Паулу Фонсека проанализировал свой первый год в донецком клубе, рассказал о трансферных планах, ожиданиях от выступлений в Лиге чемпионов и многом другом.

– Насколько сложным для Вас было адаптироваться в «Шахтере»?
– Главный вопрос — не моя адаптация, а адаптация игроков к моим идеям. Они всегда были очень открытыми, с первого дня. Они готовы были слушать и выполнять то, что я хотел сделать для команды. Мы поставили перед собой некоторые цели, улучшили некоторые детали, чтобы команда была более продуктивной. Но мы, тренеры, прекрасно понимаем, что невозможно все изменить с одного на второй день. Понятно, что я не могу назвать определенное количество дней, сколько это заняло... Но было необходимо время, чтобы игроки поняли, чего мы хотим. Но, повторюсь, они всегда были очень открыты, очень готовы выслушивать новую информацию и применять ее на деле.

– Вам нужно было адаптироваться не только к «Шахтеру», но и к Украине. Поскольку Вы — человек с Запада, насколько для Вас сложно происходила эта адаптация, привыкание к украинским реалиям, нашему футболу и вообще к Украине?
– Я уже говорил не раз, что, когда мы — люди, которые живут за границей — слышали об Украине, то это были не очень хорошие новости, особенно, в последнее время – из-за войны. Думаю, что большинство людей не до конца понимают, что такое Украина, ведь никогда здесь не были. Что могу сказать сейчас – моя адаптация не могла пройти лучше, чем она была. Я чувствую себя, как я говорил уже не раз, практически, как дома. Понятно, что у меня сложности с языком, для меня очень непросто выучить ваш язык. Вы же понимаете, в команде нужно говорить на португальском, потому что ее половину составляют бразильцы.

Но во всем остальном, думаю, Украина — фантастическая страна. И мне очень нравится жить здесь, очень нравится мой стиль жизни. Думаю, что на этом уровне я себя абсолютно реализовал в Украине. Конечно, есть одна плохая вещь — моя семья не здесь, не со мной. И к этому, конечно, мне приходилось привыкать. Если говорить в общем о моей жизни здесь, могу сказать, что она практически идеальна. Мне очень нравится Украина, мне очень нравится жить здесь, в Киеве. Жалко, что я так и не побывал в Донецке, потому что все говорят только хорошее об этом великолепном городе, и, я надеюсь, что когда-нибудь я смогу побывать там. Мне очень нравится быть здесь, очень нравятся украинцы, я доволен.

– У Вас позади – нелегкий сезон: постоянные переезды, плюс Вы говорите, что находитесь вдали от семьи… Это самый сложный год, или бывали у Вас посложнее?
– Когда я собирался переехать сюда, я прекрасно понимал, что буду далеко от семьи, что нам предстоит огромное количество перелетов, путешествий. Я понимал, в какой ситуации находится клуб. Но, в то же время, эти сложности делают нас сильнее, и мы боремся с двойной силой за то, чего мы хотим. Потому что мы прекрасно понимаем, что находимся в совсем других условиях по сравнению с нашими соперниками. Но, видите, это приносит свой результат – мы можем проходить через эти сложности. Понятно, то, что семья не здесь — это очень сложно. Я думаю, что, если бы моя жена и дети были здесь, мне было бы легче. Но, с другой стороны, тот факт, что мы постоянно путешествуем, немного отвлекает. Конечно же, то, что мы находимся так много часов со своей второй семьей, с командой, немного компенсирует отсутствие моих близких.

Был ли сложный год? Был. Но это был фантастический сезон, совершенно уникальный. Я думаю, как для тех, кто работает в «Шахтере» уже много лет, так и для меня.

– Паулу, если взять последний год, то Чемпионат Европы выиграла Португалия, Криштиану Роналду выиграл Золотой мяч, Евровидение в Украине выиграла Португалия, Паулу Фонсека сделал чемпионом «Шахтер», Леонарду Жардим дошел до полуфинала Лиги чемпионов и сделал чемпионом «Монако»… Это значит, что это год Португалии во всех смыслах?
– Да-да, видите, и не только в спорте. В Евровидении и везде выигрывают португальцы. Я думаю, что мы можем видеть, как Португалия эволюционирует за последние годы. В наше время у португальцев достаточно хороший уровень жизни, чтобы они добивались хороших результатов во всех сферах. Я думаю, что в Украине с португальцами происходит нечто ну очень положительное, что дает возможность выигрывать. Я очень часто говорю – и вот особенно сейчас, когда португальцы выиграли этот песенный конкурс — португальцы приехали в Украину, чтобы побеждать.

Вы сейчас говорите о португальском футболе, о португальских тренерах. Думаю, что это отражает всю работу, которая проводилась в Португалии несколько лет назад по подготовке тренеров. Португалия – очень маленькая страна, у нас всего около 10 миллионов жителей. И для наших размеров то, что мы привнесли в футбол — это практически чудо. Несколько лет назад мы не могли даже и думать, что у нас может быть лучший игрок в мире, что у нас будет сборная — чемпион Европы. Португальские тренеры выигрывают в лучших лигах Европы и мира — никто о таком не мог и подумать раньше. Думаю, что португальские тренеры нашли способ, как построить свою работу, чтобы добиваться успеха, и я не сомневаюсь, что португальский футбольный тренер — один из лучших в мире. Я думаю, что результаты говорят сами за себя.

«Динамо» — это великая команда и очень качественный соперник»

– Когда Вы год назад приходили в «Шахтер», понятно, что Вы ставили перед собой цель. Но могли бы Вы тогда подумать, что через год выиграете абсолютно все в Украине, и как Вы сами объясните этот успех?
– Знаете, в начале было непросто, если говорить о результатах. Мы проиграли Суперкубок в серии пенальти... Но мы не опустили голову, потому что, несмотря на то, что мы проиграли в серии пенальти, мы показали лучшую игру. Да, нам не повезло, это была неудача.

Потом, спустя некоторое время, мы вылетели из-за «Янг Бойз» в серии пенальти. В то же время, никакие сомнения не проходили в мою голову. Команда создавала моменты, она показывала игру. Возможно, не хватило немного удачи, мяч буквально не хотел залетать в ворота. Но и тогда я не сомневался, что наша команда — на правильном пути.

И, конечно же, все прекрасно понимали, что в клубе произошли изменения. Потому что идеи изменились радикально. Я всегда чувствовал, что мы на правильном пути. Но также я должен сказать – и я должен быть искренним – что я не ожидал и не думал, что мы выиграем чемпионат так быстро и с таким огромным отрывом. Я верил, что мы можем стать чемпионами. Но думал, что эта война между «Шахтером» и «Динамо» будет до самого конца.

Также был один матч, который был для меня очень важным. Это была игра с киевским «Динамо» до зимней паузы: уже тогда я видел, что мы можем стать чемпионами и оторваться от «Динамо» как можно больше. Но, конечно же, не буду скрывать – я не думал, что все произойдет так рано и с таким преимуществом. Не стоит забывать, что «Динамо» — это великая команда и очень качественный соперник.

– Фактически эту команду создавали не Вы. Вы уже работали с игроками, которые были в команде до Вас... Что в итоге получилось у Вас изменить, чтобы достичь этого победного результата? Это мышление игроков, психология или, возможно, все-таки игровые моменты?
– Сразу хочу сказать, что я не делаю никаких сравнений, не говорю, что лучше, а что хуже. Но мой стиль игры отличается от стиля игры Луческу. Потому в игру команды были внесены огромные изменения. В то же время, я думаю, что мы не просто выигрывали. Мы показывали футбол, который приятно смотреть, футбол, где мы доминируем.  Посмотрите наши матчи — практически всю игру мы находимся на половине поля соперника, всегда ближе к воротам. В плане обороны, я думаю, что это прекрасно. Мы являемся командой, которая обороняется как можно дальше от своих ворот, командой, которая буквально «душит» соперника, не дает играть. Я думаю, что «Шахтер» очень изменился по сравнению с тем, как играл раньше. Но, повторюсь, я не делаю никаких сравнений. Я не говорю, что играю лучше, или Луческу играл хуже, просто мои идеи отличаются от его. Я думаю, вы все согласитесь, что стиль игры «Шахтера» сейчас совершенно другой, это несравнимо. И я думаю, команда чувствует себя комфортно с этим. Мы очень сильный, организованный коллектив, где каждый игрок должен продумывать игру. Я думаю, что в плане тактики эта команда очень прибавила с первого дня. И, конечно же, я благодарю игроков, которые всегда готовы учиться чему-то новому.

«Я еще больше счастлив от того, что стал чемпионом не в своей родной стране, потому что здесь этого еще сложнее добиться»

– Дарио Срна сказал, что Вы создали в команде семейную атмосферу. В чем она проявляется?
– Я очень верю, что сентиментальное отношение, чувствительность друг к другу очень важна на пути к нашему успеху. Я думаю, что, когда люди объединяются, команда становятся сильнее. Также я думаю, что, если мы делаем что-то радостно, это приносит нам удовольствие, люди отдаются больше и делают лучше. Поэтому, если царит позитивная атмосфера — всё работает намного лучше. Я не верю, что, если кто-то будет злиться, будет расстроен на своей работе — он отдастся своему делу лучше, ни в коем случае.

Именно этого я хочу – чтобы люди получали удовольствие от того, что они делают, но конечно же, с большой ответственностью. Понятно, что я не всегда доволен, и в ежедневной работе я очень часто ругаюсь со своими игроками. Очень часто я много требую от них, они знают, что я очень требовательный, амбициозный, и знают, что есть определенные правила, которым они должны следовать. Со мной нелегко работать. В то же время, если все следуют правилам и всем нормам, есть удовольствие и радость — думаю, все будет хорошо строиться и работать. Мне очень нравится хорошее настроение. Мне очень нравится смеяться, я оптимист. Я человек, который влюблен до безумия в то, что делает. Я привилегированный, я делаю то, что я люблю. К чему расстраиваться? Я очень счастлив и думаю, что это также передается другим. Поэтому, думаю, что это очень влияет на нашу команду и наше настроение.

– Вы впервые в карьере стали чемпионом. Что для Вас значит это чемпионство?
– Это очень многое означает в плане карьеры, ведь быть чемпионом — мечта любого тренера. Понятно, что я очень счастлив, что добрался до такой точки, что стал чемпионом. Но еще больше я счастлив от того, что я стал чемпионом не в своей родной стране, потому что здесь этого еще сложнее добиться. Я думаю, что наши самые большие титулы — не трофеи, они остаются в истории. Самое важное – это люди. Именно это важно для меня. Думаю, что самый большой трофей, который может быть у тренера — это признание тех, кто с ним работает. Для меня это очень большая заслуга в этом году.

– Кого Вы могли бы назвать героем этого сезона?
– Думаю, это было нечестно. Все игроки, все сотрудники – действительно герои в этом году. Думаю, что все внесли кое-что свое в это чемпионство. Я не могу выделить кого-то одного, потому что выиграл коллектив.

«Хотел бы сыграть с «Манчестер Юнайтед»

– С какими ожиданиями Вы сейчас смотрите вперед? Вы в предвкушении Лиги чемпионов и дуэлей с лучшими тренерами мира?
– Я не продаю сны и мечты. Я говорю о реальности. И мы должны смотреть на эту реальность не пряча глаз. Думаю, что следующий сезон будет намного сложнее, чем этот. Во-первых, потому что мы чемпионы, и это возлагает на нас еще большую ответственность. Чаще всего сложнее мотивировать именно игроков-чемпионов.

Мы будем в Лиге чемпионов, и сейчас мы должны прекрасно понимать, что, возможно, у нас нет того оружия, которое есть у «Реала» и «Барселоны», но мы очень верим в себя. Никто не может знать будущего, и, конечно же, я не могу пообещать людям, что я стану победителем Лиги чемпионов. Очень сложно пройти группу – не то, что добраться до финала турнира. Я думаю, что ничего невозможного в футболе нет, мы очень верим в свои качества, но мы также прекрасно понимаем, что будет непросто. Но, с другой стороны, это будет очень мотивирующе. Я верю в то, что не только я, а также игроки и тренерский штаб будут отлично настроены на эти поединки.

– С кем Вы лично ждете встречу больше всего? Возможно, с Гвардиолой, которого считают сейчас лучшим, возможно, с соотечественником Моуриньо? Кого бы Вы хотели себе в соперники?
– Я уже видел те команды, которые могут нам попасться, и вторую корзину, где эти команды находятся. Я думаю, что я хотел бы встретиться с «Манчестер Юнайтед». Очень сложно выбирать, все очень сильные. Но сейчас я бы хотел сыграть с «МЮ».

– Вам, наверное, больше персонально с Моуринью хочется померяться силами?
– Нет-нет-нет. Я очень уважаю Моуринью. Если говорить именно о командах, то тут нельзя говорить, что есть те, которые легче пройти и которые сложнее. Я бы просто хотел встретиться с «Манчестер Юнайтед», с этой командой. И не из-за Моуринью, а из-за «МЮ».

– У «Шахтера» сейчас – чемпионский состав. Были разные слухи, что у Тайсона заканчивается контракт — в итоге, Тайсона удержали. Этим ли составом полностью «Шахтер» может начать выступления в Лиге чемпионов, и насколько велик потенциал игроков, если удастся всех сохранить?..
– Да, но я все-таки думаю, что мы проанализируем все с нашим президентом. Я придерживаюсь той мысли, что что-то радикально менять в команде нам не нужно будет. Даже потому, что мы не находимся в благоприятных финансовых обстоятельствах, чтобы покупать игроков, которые являются лучшими из лучших... Посмотрите сейчас на любого нападающего, который за сезон забивает 20 голов — он автоматически начинает стоить около 20 миллионов евро. Потому я не думаю, что это будет хорошей идеей и что у нас будет большая возможность покупать игроков, которые стоят огромное количество денег. Так что мы останемся практически с тем же составом. Понятно, что один-другой игрок может покинуть нашу команду, один-два могут стать частью «Шахтера», но мы все это еще обсудим с президентом.

«Молодым ребятам лучше быть в аренде в других командах, чем оставаться в «Шахтере» и не иметь игровой практики»

– Сейчас двух игроков фактически «Шахтер» теряет, если говорить о Василии Кобине и Александре Кучере: у них заканчиваются контракты. Можно ли сказать, что нужно уже больше давать дорогу молодым, которые себя хорошо проявляют, а время возрастных игроков уже прошло?
– Знаете, это абсолютно нормальный процесс в футболе. Всегда есть те игроки, которые уходят и завершают свою карьеру, а их место занимают молодые ребята. Поэтому, я думаю, что для блага команды должны быть эти обновления. Действительно, мы хотим видеть амбиции молодых ребят — это очень важно для команды. Конечно, это не значит, что тот же Александр Кучер неамбициозен. Он отлично провел этот сезон, но, в то же время, могу сказать, что это еще одна ситуация, которую мы пока анализируем. Думаю, что в ближайшее время мы примем правильное решение. Я бы не очень сейчас хотел обсуждать эти вопросы. В первую очередь, я бы хотел пообщаться с игроками и все обсудить. Думаю, что через несколько дней Вы сами узнаете новости по этому поводу.

– Вы говорите, что один-два человека могут покинуть «Шахтер», один-два могут присоединиться... Клуб будет освежать состав первой команды только за счет своих резервов, или все-таки у Вас есть на примете игроки, которые не принадлежат «Шахтеру»?
– Может произойти и то, и то. Понятно, что у нас есть игроки, которые находятся в аренде и обладают отличными качествами, выступая в сборной Украины, у них есть потенциал. Сейчас попасть в нашу основную группу непросто. По нашему мнению – особенно если говорить о молодых ребятах – лучше они будут играть, будучи в аренде в других командах, чем оставаясь у нас и не имея игровой практики. Мы очень внимательны к этим ребятам, и, скорее всего, для некоторых появится возможность.

– Сеньор Паулу, мы говорили о португальских тренерах, о том, как они достигали успеха за этот год. И мы также в прессе читаем об интересе к Вам со стороны «ПСЖ», «Монако». Вам льстит интерес таких клубов?
– Это всегда хорошо для нашего эго. Но реальность совсем другая. У меня еще, по крайней мере, год контракта с «Шахтером», и я уже не раз говорил, что чувствую себя здесь как дома. А когда мы счастливы, зачем что-то менять? В футболе мы никогда не знаем, каким будет завтрашний день. Я знаю, какие у меня желания. И мое желание — остаться в «Шахтере». Без всяких сомнений, очень круто, когда топовые европейские клубы интересуются тобой как главным тренером. Думаю, что это оценка нашей работы. Как я говорил, я очень счастлив в «Шахтере».

«Я всегда с собранными сумками»

– Вы говорите, что этот год был тяжелым. Но, тем не менее, в этих условиях, которые были — постоянные перелеты, жизнь вне дома — нам кажется, были созданы наилучшие условия и подготовки, и жизни в целом. Действительно ли Вы чувствовали, что в этих реалиях Вы имели все, что только возможно?
– То, что я могу утверждать – «Шахтер» создает самые лучшие условия для нас. Мы знаем, что иногда это сложно, когда идет зимняя пауза, когда очень сложно играть на полях, которые не готовы. Но, тем не менее, я вижу, что люди работают, отдаются своей работе. Я уже не раз говорил, что меня здесь приняли очень хорошо и создают самые лучшие условия, которые возможны на данный момент. Понятно, если бы мы находились сейчас в Донецке, где лучшие условия, где есть наш стадион и наши тренировочные поля, все было бы иначе… Но мы здесь, и мы готовы бороться со всеми этими сложностями.

– Вы говорите, что Вас все устраивает в «Шахтере». В Украине у Вас всего лишь год контракта. Можно ли сказать, что Вы хотели бы остаться в «Шахтере» дольше, чем на 2 года?
– Как я говорил, мы никогда не знаем наперед. Мы живем мгновениями. Я думаю, что любой тренер должен быть очень спокойным эмоционально, чтобы понимать, чего он хочет в жизни. Понимаю, что для любого наставника важен результат. Я понимаю, что сегодня я выиграл, и на меня смотрят вот так, а если я завтра проиграю — на меня будут смотреть по-другому. В Португалии был коуч, который сказал очень смешную фразу: «Тренеры всегда должны быть с собранными чемоданами». Я соглашаюсь с ним. Можно смотреть на это положительно или отрицательно. Когда мы побеждаем везде, у нас есть возможность уйти куда-то в лучшее место, когда проигрываем — нас могут выгнать на улицу и нам придется ехать домой. Поэтому и я всегда с собранными сумками.

– Можно ли сказать, что этот сезон Паулу Фонсека закончил во всех смыслах на коне: и в футбольном плане, и в жизни?
– Да, но не забывайте, что, если я неправильно буду управлять этим конем, я могу и упасть. А я не люблю падать. Я хочу оставаться верхом на этом коне, я должен быть всегда очень осторожен. Поэтому с каждым разом я должен все больше дрессировать своего коня, иначе я упаду.

Источник — ТК Футбол

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