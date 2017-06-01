Андрей ЛУНИН: «Многое решится к выходу Днепра из отпуска»

У голкипера «Днепра» Андрея Лунина были все шансы отстоять заключительный матч чемпионата с «Волынью» «на ноль», однако этому помешали непредвиденные обстоятельства.
После досрочного завершения киевским рефери Иваном Бондарем матча Андрей ответил на вопросы журналистов.
— Андрей, каким запомнится для тебя этот день, который, наверное, вместил в себя много событий?
— Не знаю. В принципе, многое грустно.
— Это понятно. Но сейчас вокруг команды очень много говорят о том, кто останется в команде. Ты как?
— Пока — да. Я сейчас еду в сборную, а потом ближе к выходу команды из отпуска многое решится, в том числе и после переговоров с родителями, прежде всего, с отцом.
Источник — ФК Днепр
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