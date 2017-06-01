Андрей ЛУНИН: «Многое решится к выходу Днепра из отпуска»

У голкипера «Днепра» Андрея Лунина были все шансы отстоять заключительный матч чемпионата с «Волынью» «на ноль», однако этому помешали непредвиденные обстоятельства.

После досрочного завершения киевским рефери Иваном Бондарем матча Андрей ответил на вопросы журналистов.

— Андрей, каким запомнится для тебя этот день, который, наверное, вместил в себя много событий?

— Не знаю. В принципе, многое грустно.

— Это понятно. Но сейчас вокруг команды очень много говорят о том, кто останется в команде. Ты как?

— Пока — да. Я сейчас еду в сборную, а потом ближе к выходу команды из отпуска многое решится, в том числе и после переговоров с родителями, прежде всего, с отцом.