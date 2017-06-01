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Николай МОРОЗЮК: «Хотелось победой поблагодарить Реброва за работу»

Игрок «Динамо» подвел итоги матча с «Черноморцем» (2:1)

  • 01.06.2017 07:55
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ФК Динамо Киев. Николай Морозюк
© ФК Динамо Киев. Николай Морозюк

Защитник «Динамо» Николай Морозюк поделился своими эмоциями после победного поединка с «Черноморцем» (2:1).

- Можно сказать, что мы проводили матч на «резервном питании», ведь все истощены. В первую очередь, говорю о себе, ведь в этой игре, которая ничего не решала для нас, выходили только ради имени «Динамо» (Киев). Нужно было достать все силы, которые у тебя были в запасе, и выиграть эту игру.

Было видно, что для «Черноморца» была важна победа, ведь они боролись за попадание в Лигу Европы. Но мы приехали в Одессу не ради того, чтобы просто сыграть в футбол, а приехали за победой, поскольку нас не должно было волновать, какие задачи стоят перед соперником. Три очка удалось завоевать, наверное, за счет индивидуального мастерства и лучшей реализации голевых моментов. Могли забить больше, но и «Черноморец» показал хорошую игру.

Сергей Станиславович в раздевалке попрощался с нами, сообщив о своем решении покинуть команду. Конечно, сегодня хотелось своей игрой и победой поблагодарить его за проделанную за три года работу. Большое спасибо ему за это! Но, к сожалению, футбольная жизнь непредсказуема, и будем двигаться дальше.

Источник — ФК Динамо Киев

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