Николай МОРОЗЮК: «Хотелось победой поблагодарить Реброва за работу»

Защитник «Динамо» Николай Морозюк поделился своими эмоциями после победного поединка с «Черноморцем» (2:1).

- Можно сказать, что мы проводили матч на «резервном питании», ведь все истощены. В первую очередь, говорю о себе, ведь в этой игре, которая ничего не решала для нас, выходили только ради имени «Динамо» (Киев). Нужно было достать все силы, которые у тебя были в запасе, и выиграть эту игру.

Было видно, что для «Черноморца» была важна победа, ведь они боролись за попадание в Лигу Европы. Но мы приехали в Одессу не ради того, чтобы просто сыграть в футбол, а приехали за победой, поскольку нас не должно было волновать, какие задачи стоят перед соперником. Три очка удалось завоевать, наверное, за счет индивидуального мастерства и лучшей реализации голевых моментов. Могли забить больше, но и «Черноморец» показал хорошую игру.

Сергей Станиславович в раздевалке попрощался с нами, сообщив о своем решении покинуть команду. Конечно, сегодня хотелось своей игрой и победой поблагодарить его за проделанную за три года работу. Большое спасибо ему за это! Но, к сожалению, футбольная жизнь непредсказуема, и будем двигаться дальше.