Ракицкий – Кучеру: «8 лет назад ты принял меня, поверил и поддержал»

Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий подтвердил уход из донецкого клуба 34-летнего Александра Кучера, чей контракт истекает в конце июня.
«Саня, спасибо тебе за преданность и отдачу «Шахтеру»! 8 лет назад ты принял меня, поверил и поддержал! Ты стал не только надежным партнером на поле, но и настоящим другом вне его! Ты многому меня научил! С тобой мы достигли важных побед, мы стали чемпионами! Я благодарен тебе и восхищен тобой!
Кучер с шахтерским сердцем! Кучер – Чемпион⚒🏆
Вперед, за новыми победами, друг!», – написал Ракицкий Facebook.
Кучер перешел в «Шахтер» из «Металлиста» в 2006 году.
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