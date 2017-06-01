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Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Ребров недолго останется без работы»

Все игроки прогрессировали под руководством этого тренера, считает вингер «Динамо»

  • 01.06.2017 07:40
  • 1720 просмотров
  • 3 комментария
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ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук

Нападающий «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями после победного матча с «Черноморцем» (2:1).

- У «Черноморца» был запредельный настрой на поединок, ведь в случае положительного результата для себя они могли попасть в Лигу Европы, а у нас особых целей уже не было. Игра была эмоциональной, в первом тайме не удалось создать много голевых моментов. Но, как по мне, свои возможности нам удалось использовать и заслуженно победить. Могу лишь выразить слова уважения «Черноморцу», у них хорошая команда – ребята сегодня бились, старались. Также хочу поблагодарить болельщиков за то, что пришли в будний день на стадион, и, надеюсь, получили удовольствие от увиденного футболу.

- Сергей Ребров официально объявил, что покидает команду. Насколько принципиально было победить сегодня?
- Побеждать всегда нужно, какой бы игра ни была. Хочется выразить огромную благодарность Сергею Станиславовичу и всему тренерскому штабу за те годы, что мы работали вместе. Я считаю, что мы достигли определенного прогресса, завоевали два чемпионства. Да, этот сезон получился неудачным, но, по-моему, все игроки прогрессировали под его руководством, а это самое главное. Еще раз могу выразить огромную благодарность Станиславовичу, с большим уважением отношусь к нему. Он классный специалист, и я уверен, что долго не оставаться без работы не будет.

- Благодаря сегодняшнему забитому мячу ты стал лучшим бомбардиром в нынешнем чемпионате. Было ли это для тебя самоцелью на протяжении сезона?
- Конечно, лучше было бы, если бы команда стала чемпионом. При этом не буду скрывать, что приятно стать лучшим бомбардиром, но это заслуга не только моя, но и моих партнеров по команде.

- Посреди недели ты играл за сборную мира в Мадриде. Какие эмоции испытывал?
- Только положительные, ведь не каждый день выпадает возможность поиграть в футбол с такими мастерами. Получил массу эмоций, и никоим образом не жалею, что потратил время на это (улыбается).

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    Володимир Ляшенко
      Володимир Ляшенко, 01.06.2017 08:00
    -2
    Ага, як Блохін з Буряком, наприклад...
    Ссылка
    H4des
      H4des, 01.06.2017 08:22
    +3
    Володимир Ляшенко, 01.06.2017 08:00
    Ага, як Блохін з Буряком, наприклад...
    Шутки шутками, а Ребров оставил хорошее впечатление о себе. Да, игра была не фонтан, но был результат. Удачи Реброву.
    Ссылка
    Crusaider
    online
      Crusaider, 01.06.2017 08:43
    -1
    А де Ребро працював до Динамо?
    В Динамо?
    Ну тоді, звичайно, його на ринку праці з руками відірвуть
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