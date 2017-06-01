Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Ребров недолго останется без работы»

Нападающий «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями после победного матча с «Черноморцем» (2:1).

- У «Черноморца» был запредельный настрой на поединок, ведь в случае положительного результата для себя они могли попасть в Лигу Европы, а у нас особых целей уже не было. Игра была эмоциональной, в первом тайме не удалось создать много голевых моментов. Но, как по мне, свои возможности нам удалось использовать и заслуженно победить. Могу лишь выразить слова уважения «Черноморцу», у них хорошая команда – ребята сегодня бились, старались. Также хочу поблагодарить болельщиков за то, что пришли в будний день на стадион, и, надеюсь, получили удовольствие от увиденного футболу.

- Сергей Ребров официально объявил, что покидает команду. Насколько принципиально было победить сегодня?

- Побеждать всегда нужно, какой бы игра ни была. Хочется выразить огромную благодарность Сергею Станиславовичу и всему тренерскому штабу за те годы, что мы работали вместе. Я считаю, что мы достигли определенного прогресса, завоевали два чемпионства. Да, этот сезон получился неудачным, но, по-моему, все игроки прогрессировали под его руководством, а это самое главное. Еще раз могу выразить огромную благодарность Станиславовичу, с большим уважением отношусь к нему. Он классный специалист, и я уверен, что долго не оставаться без работы не будет.

- Благодаря сегодняшнему забитому мячу ты стал лучшим бомбардиром в нынешнем чемпионате. Было ли это для тебя самоцелью на протяжении сезона?

- Конечно, лучше было бы, если бы команда стала чемпионом. При этом не буду скрывать, что приятно стать лучшим бомбардиром, но это заслуга не только моя, но и моих партнеров по команде.

- Посреди недели ты играл за сборную мира в Мадриде. Какие эмоции испытывал?

- Только положительные, ведь не каждый день выпадает возможность поиграть в футбол с такими мастерами. Получил массу эмоций, и никоим образом не жалею, что потратил время на это (улыбается).