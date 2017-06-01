Владислав КОЧЕРГИН: «Лучше бы болельщики просто дали нам доиграть»

Футболист «Днепра» Владислав Кочергин поделился впечатлениями о незаконченном матче с «Волынью», который арбитр прервал на 51-й минуте из-за поведения днепровских фанатов.

— Влад, твои эмоции от недоигранного матча.

— В первую очередь, неприятно, что команда выбывает из Премьер-лиги. Тем более, эмоции были выше крыши — настолько нас поддерживали болельщики — жаль, не удалось доиграть матч. Мне еще более жаль, потому что я в клубе уже шесть лет.

— А можно было как-то избежать всех этих шашек, петард со стороны болельщиков?

— Лучше было бы, если бы они ничего этого не делали, а просто дали нам доиграть.

— Хорошо, вопрос по твоему будущему. Где ты будешь?

— Сейчас не скажу, но, скорее всего, подпишу новый контракт с «Днепром».