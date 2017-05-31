Олег КУДРИК: «Дебют перечеркнула моя ошибка»

Голкипер «Шахтера» Олег Кудрик рассказал о своем дебюте за донецкий клуб в матче против «Александрии» (1:1).

«Эмоции и впечатления от дебюта просто сумасшедшие. Мандраж? Был, когда ехали на стадион, но после того как вышли на поле, пропал. Единственное, все перечеркнула моя ошибка. В том эпизоде Ордец отдал на меня, я хотел развернуть на Бутко, но немного не добил. Соперник перехватил мяч, прострелил, однако случился рикошет и мяч залетел в сетку. Конечно, сразу огорчился, но спасибо ребятам – поддержали. Ничего, буду работать дальше, не собираюсь расстраиваться, сделаю правильные выводы и постараюсь подобного не допускать. Что касается игры, то, на мой взгляд, результат справедлив. У нас не было особо моментов, да и у «Александрии» их тем более не было. Соперник отошел назад и не позволил нам ничего создать», – отметил Кудрик.