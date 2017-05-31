Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Генк Малиновского в еврокубках не сыграет

Бельгийская команда проиграла «Остенде» плей-офф за выход в Лигу Европы

  • 31.05.2017 23:51
  • 226 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Генк. Руслан Малиновский
© ФК Генк. Руслан Малиновский

Бельгийский «Генк», цвета которого защищает украинец Руслан Малиновский, в следующем сезоне в еврокубках не сыграет.

В плей-офф за право участвовать в Лиги Европы «Генк» со счетом 1:3 проиграл «Остенде».

Малиновский вышел на поле в стартовом составе, на 30-й минуте получил желтую карточку, а на 44-й минуте заработал пенальти, который реализовал Шрийверс. В перерыве украинский футболист был заменен.

Ранее сообщалось, что «Генк» выкупил контракт Малиновского у донецкого «Шахтера».

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.