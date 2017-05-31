Генк Малиновского в еврокубках не сыграет

Бельгийский «Генк», цвета которого защищает украинец Руслан Малиновский, в следующем сезоне в еврокубках не сыграет.

В плей-офф за право участвовать в Лиги Европы «Генк» со счетом 1:3 проиграл «Остенде».

Малиновский вышел на поле в стартовом составе, на 30-й минуте получил желтую карточку, а на 44-й минуте заработал пенальти, который реализовал Шрийверс. В перерыве украинский футболист был заменен.

Ранее сообщалось, что «Генк» выкупил контракт Малиновского у донецкого «Шахтера».