Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кучер уходит из Шахтера

Донецкий клуб не будет продлевать контракт с украинским защитником

  • 31.05.2017 23:36
  • 1162 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Александр Кучер
© ФК Шахтер Донецк. Александр Кучер

Защитник «Шахтера» Александр Кучер, у которого в конце июня заканчивается контракт, покидает донецкий клуб. Завершает ли карьеру 34-летний игрок – точно неизвестно.

Кучер провел в «Шахтере» 11 последних сезонов, сыграв 295 матчей и забив 12 голов.

Он – 7-кратный чемпион Украины, 6 раз выигрывал Кубок и побеждал с «Шахтером» в Кубке УЕФА.

Источник — Трибуна

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    rokkino
    rokkino, 31.05.2017 23:48
    +3
    Возраст.Удачи Кучеру,в своё время был незаменим
    Ссылка
    mastervor
    online
      mastervor, 31.05.2017 23:59
    0
    Ніколи не забував про вболівальників! Респект!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.