Кучер уходит из Шахтера

Защитник «Шахтера» Александр Кучер, у которого в конце июня заканчивается контракт, покидает донецкий клуб. Завершает ли карьеру 34-летний игрок – точно неизвестно.
Кучер провел в «Шахтере» 11 последних сезонов, сыграв 295 матчей и забив 12 голов.
Он – 7-кратный чемпион Украины, 6 раз выигрывал Кубок и побеждал с «Шахтером» в Кубке УЕФА.
Источник — Трибуна
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