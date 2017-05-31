Василий КОБИН: «Всегда помогал Шахтеру, чем мог»

Футболист «Шахтера» Василий Кобин прокомментировал ничью с «Александрией» (1:1) в матче 32-го тура УПЛ.

«Думаю, ничья – закономерный результат поединка. Мы больше владели мячом, но в целом игра была равной. Наверное, соперник знал, как проходит параллельная встреча в Одессе, и отходил большими силами назад. Хозяев устраивала ничья. Думаю, тренер правильно сделал, выпустив на поле трех дебютантов. Ребята нормально проявили себя – за ними будущее «Шахтера», им нужно доверять. Сегодня был мой последний матч за «горняков». Для себя решил, что нужно уступать место молодым, а коллективу – двигаться вперед. Я очень доволен, что был частью этой команды на протяжении восьми лет. Мы многого добились. Всегда помогал «Шахтеру», чем мог. Для меня это большая честь», – отметил Кобин.