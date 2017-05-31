Шевченко довызвал в сборную Петряка, Цыганкова и Довбика

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал трех игроков, которые были в резервном списке кандидатов в национальную команду.
Иван Петряк из луганской «Зари», Виктор Цыганков из киевского «Динамо» и Артем Довбик из «Днепра» пополнят число 23-х игроков, которых тренерский штаб вызвал раньше для подготовки к матчу квалификационного раунда ЧМ-2018 против Финляндии.
Вся команда соберется в отеле «Platium» в Козине 2-го июня. В этот же день в 18:30 начнется открытая тренировка «сине-желтых» на НСК «Олимпийский».
Источник — Федерация футбола Украины
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