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Борис КОЛЕСНИКОВ: «Нужно поработать над ЧМ-2030»

Финал Лиги чемпионов в Киеве – знак доверия Украине, считает специалист

  • 31.05.2017 22:52
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ФК Шахтер. Борис Колесников
© ФК Шахтер. Борис Колесников

Уже через год праздник финала Лиги чемпионов переживет и Киев. Как известно, решающий матч главного европейского турнира в 2018-м году будет принимать НСК «Олимпийский». Главная арена страны справится с этой миссией - уверен бывший министр инфраструктуры, ответственный за подготовку и проведение ЕВРО-2012 Борис Колесников. А еще отметил, что в целом Украина способна еще раз принять большой футбольный форум.

Борис Колесников, Министр инфраструктуры Украины в 2010-2013-м годах:

- Это заслуга всех украинцев, которые конструировали фантастические 15 месяцев стадион «Олимпийский». Поэтому я поздравляю всех строителей – все 40 000, которые работали в команде ЕВРО – с тем, что все прошло хорошо.

 - Финал Лиги чемпионов – это очередной знак доверия Украине?..
- Безусловно, нужно поработать над Чемпионатом Мира-2030. Это будет «европейский» чемпионат. Обычно УЕФА и ФИФА стимулируют все страны, которые несли большие инфраструктурные затраты, и идут им навстречу.

Источник — ТК Футбол

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