ЦСКА продлит контракты с Игнашевичем и братьями Березуцкими

ЦСКА достиг принципиальной договоренности о продлении контрактов с защитниками Сергеем Игнашевичем, Алексеем и Василием Березуцкими. Об этом сообщил генеральный директор московского футбольного клуба Роман Бабаев.

«С Игнашевичем и Березуцкими мы достигли принципиальной договоренности. Ребята сейчас в отпусках. После того, как они вернутся, контракты будут подписаны. Договоры будут рассчитаны на один сезон», - сказал Бабаев.