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ЦСКА продлит контракты с Игнашевичем и братьями Березуцкими

Новые соглашения будут подписаны после возвращения футболистов московского клуба из отпусков

  • 31.05.2017 22:31
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ФК ЦСКА Москва. Сергей Игнашевич
© ФК ЦСКА Москва. Сергей Игнашевич

ЦСКА достиг принципиальной договоренности о продлении контрактов с защитниками Сергеем Игнашевичем, Алексеем и Василием Березуцкими. Об этом сообщил генеральный директор московского футбольного клуба Роман Бабаев.

«С Игнашевичем и Березуцкими мы достигли принципиальной договоренности. Ребята сейчас в отпусках. После того, как они вернутся, контракты будут подписаны. Договоры будут рассчитаны на один сезон», - сказал Бабаев.

Источник — ТАСС

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