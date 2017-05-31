ЦСКА продлит контракты с Игнашевичем и братьями Березуцкими

ЦСКА достиг принципиальной договоренности о продлении контрактов с защитниками Сергеем Игнашевичем, Алексеем и Василием Березуцкими. Об этом сообщил генеральный директор московского футбольного клуба Роман Бабаев.
«С Игнашевичем и Березуцкими мы достигли принципиальной договоренности. Ребята сейчас в отпусках. После того, как они вернутся, контракты будут подписаны. Договоры будут рассчитаны на один сезон», - сказал Бабаев.
Источник — ТАСС
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.