Степаненко провел 200-й матч за Шахтер

Поединок с «Александрией» (1:1) стал для полузащитника «Шахтера» Тараса Степаненко юбилейным, 200-м в футболке «горняков».

Тарас Степаненко дебютировал в составе донецкой команды 4 июля 2010 года во встрече за Суперкубок против «Таврии» (7:1) – на 58-й минуте он заменил Томаса Хюбшмана. Это был первый трофей игрока, а всего за 7 сезонов с «оранжево-черными» он 5 раз становился чемпионом страны, завоевал 5 Кубков и 5 Суперкубков Украины. Во всех турнирах Степаненко забил 15 мячей.

Нынешний сезон – один из самых успешных в карьере Тараса: он провел 41 матч и отличился 4 голами. 30 мая 2017 года футболист и клуб подписали новый контракт, продлив сотрудничество на 5 лет – до 2022-го.