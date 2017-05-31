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Степаненко провел 200-й матч за Шахтер

Поединок против «Александрии» стал юбилейным для полузащитника «горняков»

  • 31.05.2017 22:20
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ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Поединок с «Александрией» (1:1) стал для полузащитника «Шахтера» Тараса Степаненко юбилейным, 200-м в футболке «горняков».

Тарас Степаненко дебютировал в составе донецкой команды 4 июля 2010 года во встрече за Суперкубок против «Таврии» (7:1) – на 58-й минуте он заменил Томаса Хюбшмана. Это был первый трофей игрока, а всего за 7 сезонов с «оранжево-черными» он 5 раз становился чемпионом страны, завоевал 5 Кубков и 5 Суперкубков Украины. Во всех турнирах Степаненко забил 15 мячей.

Нынешний сезон – один из самых успешных в карьере Тараса: он провел 41 матч и отличился 4 голами. 30 мая 2017 года футболист и клуб подписали новый контракт, продлив сотрудничество на 5 лет – до 2022-го.

Источник — ФК Шахтер

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