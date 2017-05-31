Андрей Ярмоленко стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги

27-летний вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги в сезоне 2016/2017.

Забив в последнем туре в ворота «Черноморца», Ярмоленко довел список своих голов в УПЛ до 15-ти, причем 5 из них забиты с пенальти.

Второе место в бомбардирской гонке занял 26-летний аргентинский форвард «Шахтера» Факундо Феррейра, на счету которого 13 голов (1 с пенальти).

Третьим стал аргентинский нападающий Густаво Бланко-Лещук, который первую половину сезона провел в «Карпатах», вторую – в «Шахтере». Всего Бланко-Лещук забил 11 мячей в УПЛ за два клуба.

Рейтинг бомбардиров УПЛ в сезоне 2016/2017