Андрей Ярмоленко стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги

27-летний вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги в сезоне 2016/2017.
Забив в последнем туре в ворота «Черноморца», Ярмоленко довел список своих голов в УПЛ до 15-ти, причем 5 из них забиты с пенальти.
Второе место в бомбардирской гонке занял 26-летний аргентинский форвард «Шахтера» Факундо Феррейра, на счету которого 13 голов (1 с пенальти).
Третьим стал аргентинский нападающий Густаво Бланко-Лещук, который первую половину сезона провел в «Карпатах», вторую – в «Шахтере». Всего Бланко-Лещук забил 11 мячей в УПЛ за два клуба.
Источник — Sport.ua
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