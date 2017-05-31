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Сергей Ребров покинул пост главного тренера Динамо

Об этом специалист заявил на пресс-конференции после матча с «Черноморцем»

  • 31.05.2017 21:30
  • 6345 просмотров
  • 15 комментария
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Sport.ua. Сергей Ребров
© Sport.ua. Сергей Ребров

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров покидает свой пост. Об этом специалист заявил на пресс-конференции после поединка 32-го тура УПЛ «Динамо» – «Черноморец» (2:1).

«Мы определились с Игорем Михайловичем (Суркисом, президентом «Динамо» – прим. Sport.ua) еще после нашего разговора. Сейчас, конечно, нужно сказать всем об этом. Я не буду пересказывать весь разговор. Мы пожали друг другу руки и решили дальше не продолжать наше сотрудничество. Только что я поблагодарил команду в раздевалке», – сказал Ребров на послематчевой пресс-конференции.

Ребров возглавил «Динамо» в апреле 2014-го года, сменив на посту главного тренера Олега Блохина. На счету Реброва две победы в чемпионате Украины, два выигранных Кубка и Суперкубок Украины.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Динамо» может стать Александр Хацкевич.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    dancing niggaz
      dancing niggaz, 31.05.2017 21:37
    +2
    Ну и зря
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    dancing niggaz
      dancing niggaz, 31.05.2017 21:38
    +16
    Проблема в менеджменте, а не в тренере. Управление совковое.
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    Mitjakish
      Mitjakish, 31.05.2017 21:38
    +2
    І правильно, шось не так у клубі
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    Максим Гузенко
      Максим Гузенко, 31.05.2017 21:42
    +21
    Удачи тебе Сергей!!!!!!! только глупый скажет, что в провале твоя вина. Легенда, стань сильнее и мудрее и возвращайся в Любимый клуб.
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    Elblanko
      Elblanko, 31.05.2017 21:43
    +9
    сумно, але шо тут зробиш... не думаю шо з хацкевичем буде краще. поживем побачим.
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 31.05.2017 21:43
    +18
    Спасибо за все, но проблема на в Сереге
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    Patriot UA
      Patriot UA, 31.05.2017 21:50
    -1
    проблема не в Реброві. на жаль мененджмент Динамо СОВОК буде ще гірше. бо потрібно ЛАМАТИ все і будувати з нуля. а це 3-4 роки.
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    Artur Sarhsyan
    online
    Artur Sarhsyan, 31.05.2017 21:59
    +7
    Обьективно, Ребров лучший тренер Динамо после смерти Лобановского.
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    Vitalik Shevchenko
    Vitalik Shevchenko, 31.05.2017 22:01
    +11
    jekavayp, 31.05.2017 21:43
    Спасибо за все, но проблема на в Сереге
    Ти правий проблема не в Реброві,він одна із багатьох проблем клубу.
    За чутками почався новий сезон серіалу "Динамівські серця" і якщо міняти шило на мило то тоді краще залишити все як було.
    гол.тр.Хацкевич,пом.Лужний,пом.Шовковський Далі буде...
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 31.05.2017 22:04
    +8
    Vitalik Shevchenko, 31.05.2017 22:01
    jekavayp, 31.05.2017 21:43
    Спасибо за все, но проблема на в Сереге

    Ти правий проблема не в Реброві,він одна із багатьох проблем клубу.За чутками почався новий сезон серіалу "Динамівські серця" і якщо міняти шило на мило то тоді краще залишити все як було.гол.тр.Хацкевич,пом.Лужний,пом.Шовковський Далі буде...

    Я так понял что они все вместе будут, + еще Шацких и Мороз, тренеров больше чем игроков будет
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    vovadocent
    online
      vovadocent, 31.05.2017 22:08
    -3
    Нта, печаль... Я б Лужного хотів бачити, наскільки пригадую, за нього футбол навіть комбінативний і місцями видовищний. Як-не-як - Арсенал дався в знаки. Але якщо і йому мають перекрити дихалку недоменеджери, то краще хай буде якийсь іноземець.
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    dr.bykoff1
      dr.bykoff1, 31.05.2017 22:15
    -7
    Тсеперь Хацкевич будзет плакаць, ой, горэ, горэ!
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    Invulnerable
      Invulnerable, 31.05.2017 22:21
    +1
    Будем ждать через пару лет Спасибо за Чемпионства Серёга!!! и за Феноменальное ЛЧ!!!
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    Michael Savchyn
    online
      Michael Savchyn, 31.05.2017 22:26
    0
    шо за ідіотський кіпіш? -- адже треба декілька років щоби реально відбудувати Динамо у нормальному вигляді і так там купа мажорів, на яких немає інструментів впливу і їх слід поступово заміщати кимось і для того провадити серйозну селекційну роботу...

    Суркіси -- самодури
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    nick07
    online
      nick07, 31.05.2017 22:31
    +1
    шило на мило.
    хіба проблема лише в тренері?
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