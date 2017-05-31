Сергей Ребров покинул пост главного тренера Динамо

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров покидает свой пост. Об этом специалист заявил на пресс-конференции после поединка 32-го тура УПЛ «Динамо» – «Черноморец» (2:1).
«Мы определились с Игорем Михайловичем (Суркисом, президентом «Динамо» – прим. Sport.ua) еще после нашего разговора. Сейчас, конечно, нужно сказать всем об этом. Я не буду пересказывать весь разговор. Мы пожали друг другу руки и решили дальше не продолжать наше сотрудничество. Только что я поблагодарил команду в раздевалке», – сказал Ребров на послематчевой пресс-конференции.
Ребров возглавил «Динамо» в апреле 2014-го года, сменив на посту главного тренера Олега Блохина. На счету Реброва две победы в чемпионате Украины, два выигранных Кубка и Суперкубок Украины.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Динамо» может стать Александр Хацкевич.
Источник — Sport.ua
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За чутками почався новий сезон серіалу "Динамівські серця" і якщо міняти шило на мило то тоді краще залишити все як було.
гол.тр.Хацкевич,пом.Лужний,пом.Шовковський Далі буде...
Спасибо за все, но проблема на в Сереге
Ти правий проблема не в Реброві,він одна із багатьох проблем клубу.За чутками почався новий сезон серіалу "Динамівські серця" і якщо міняти шило на мило то тоді краще залишити все як було.гол.тр.Хацкевич,пом.Лужний,пом.Шовковський Далі буде...
Я так понял что они все вместе будут, + еще Шацких и Мороз, тренеров больше чем игроков будет
Суркіси -- самодури
хіба проблема лише в тренері?
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