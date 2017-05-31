Сергей Ребров покинул пост главного тренера Динамо

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров покидает свой пост. Об этом специалист заявил на пресс-конференции после поединка 32-го тура УПЛ «Динамо» – «Черноморец» (2:1).

«Мы определились с Игорем Михайловичем (Суркисом, президентом «Динамо» – прим. Sport.ua) еще после нашего разговора. Сейчас, конечно, нужно сказать всем об этом. Я не буду пересказывать весь разговор. Мы пожали друг другу руки и решили дальше не продолжать наше сотрудничество. Только что я поблагодарил команду в раздевалке», – сказал Ребров на послематчевой пресс-конференции.

Ребров возглавил «Динамо» в апреле 2014-го года, сменив на посту главного тренера Олега Блохина. На счету Реброва две победы в чемпионате Украины, два выигранных Кубка и Суперкубок Украины.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Динамо» может стать Александр Хацкевич.