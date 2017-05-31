Александрия сыграла вничью с Шахтером и вышла в Лигу Европы

Тренерский штаб донецкого «Шахтера» заключительный матч вполне успешного сезона решил использовать для просмотра резервистов и дублеров. Борячук на позиции «под нападающим», Арабидзе в центре поля, Кудрик в рамке, и всего один латиноамериканец в старте… Согласитесь, в таком сочетании «горняки» играют крайне редко. «Александрия» вышла на игру в боевом составе, а игроки обещали побороться за победу, ведь на кону была путевка в еврокубки.

На первых минутах складывалось впечатление, что «горожане» при таком составе соперника начали без должной собранности. Отсюда и свободное пространство, которое «шахтеры» старались использовать. На 6-й минуте арбитр назначил спорный штрафной, и если бы Грицук попал над стенкой в дальний угол, вратарь ничего поделать уже не смог бы. Стандарт запомнился, ведь в таких моментах команда Владимира Шарана могла выжать максимум.

Игровое время шло, в игре по-прежнему не было взрывов, а все потому, что не хватало нестандартных решений. Донецкие защитники с удовольствием сохраняли мяч у себя, александрийские атакующие не рисковали выдвигаться далеко вперед для прессинга. Наверное, не на такой футбол рассчитывали пришедшие на трибуны «Ники» зрители. Хозяевам явно не хватало смелости, а ведь кто не рискует, то не пьет шампанское.

Счет гости открыли на 19-й минуте. Бланко-Лещук нашел на правом фланге Арабидзе, тот технично вырезал стопой, да так удачно, что Борячуку оставалось точно пробить головой с нескольких метров. Отыграться на 23-й минуте «горожанам» помог его величество случай. Старенький перехватил передачу вратаря, вошел в штрафную и выполнил передачу. Мяч от Ракицкого предательски срикошетил в ближний угол, и Кудрик перестроиться уже не смог. «Александрия» не только изменила счет, но и перехватила игровую инициативу.

Впрочем, этот отрезок скоростной игры с обострениями оказался коротким, команды вернулись к позиционному футболу. Стало скучно. Хозяева, без сомнений, знали о текущем результате матча в Одессе, и играли от обороны. Спокойно, дружно, без больших и малых провалов, но от обороны. Голевые моменты? Их до перерыва больше не было.

«Александрия» в дебюте второго тайма разыграла перспективную комбинацию, вот только прострел никто не замкнул. В следующей атаке Пономар едва не забил головой в дальний угол, и ведь молодой кипер вернуться не успевал. Это были вовсе не разовые акции, хозяева решили, что настал час «икс», хотя «моряки» в это время уже проигрывали динамовцам.

На лице Паулу Фонсеки появилась тревога, и «Шахтер» для начала решил успокоить игру. С этой задачей гости справились в два счета, разве что атакующие часто опережали события и оказывались в положении «вне игры». Одесситы тем временем сравняли счет с киевлянами, тем самым возродив интригу заочного противостояния.

К исходу игрового часа «горняки» уже больше атаковали, правда, без особого рвения. Понятное дело, что в конце мая заставить футболистов работать на пределе могла только турнирная мотивация, а вот ее как раз и не было. «Динамо» в параллельном матче забило второй мяч в ворота «Черноморца», что было в пользу «Александрии».

Примерно за четверть часа до конца встречи «Александрия», которая в предыдущих 11 матчах с «Шахтером» не набрала ни одного очка, немного активизировалась, на поле вышел второй нападающий. Чемпион прогибаться не стал, а затем сам пошел за победой. К сожалению болельщиков получилось, что никто до второго гола так и не дошел.

«Александрия» впервые в истории не проиграла «Шахтеру» и стала пятым представителем Украины в Лиге Европы следующего сезона.

Сергей СЕМЕНОВ



«Александрия» - «Шахтер Д» - 1:1

Сергей Старенький, 23 - Андрей Борячук, 19

«Александрия»: Владислав Леванидов, Андрей Гитченко, Виталий Пономар (Павел Мягков, '92), Сергей Басов, Сергей Симинин, Андрей Запорожан, Андрей Цуриков, Владислав Огиря, Сергей Старенький, Василий Грицук (Владимир Приемов, '82), Артем Полярус (Станислав Кулиш, '76).

«Шахтер Д»: Олег Кудрик, Богдан Бутко, Иван Ордец, Максим Малышев (Игорь Кирюханцев, '65), Ярослав Ракицкий, Василий Кобин (Александр Пихаленок, '79), Виктор Коваленко, Вячеслав Танковский, Гиорги Арабидзе (Тарас Степаненко, '46), Андрей Борячук, Густаво Бланко-Лещук.

Арбитр: Юрий Можаровский (Львов).

Удары (в створ): 6 (1) – 9 (4).

Угловые: 1 – 7.

Офсайды: 1 – 5.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.



