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Фанати Динамо: «Сергій Станіславович, дякуємо, але не прощаємось!!!»

Ультрас київського клуба вивісили банер у підтримку головного тренера команди

  • 31.05.2017 20:53
  • 1849 просмотров
  • 8 комментария
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ФК Динамо Киев. Сергей Ребров
© ФК Динамо Киев. Сергей Ребров

Під час матчу 32-го туру УПЛ «Динамо» – «Чорноморець» фанати київського клубу вивісили банер на підтримку головного тренера команди Сергія Реброва.

«Сергій Станіславович, дякуємо, але не прощаємось!!!», – написано на банері.

В останній час поширюються чутки, що у новому сезоні «Динамо» керуватиме новий наставник.

Ребров очолив «Динамо» у квітні 2013-го року та за весь час виграв с клубом два чемпіонства України, два Кубки та один Суперкубок України.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    olexyn
      olexyn, 31.05.2017 21:18
    +2
    так фанати ДК на домашньому матчі не повинні були бути! Є рішення КДК про дискву, про один матч без глядачів! Для ДК - це був юридично домашній матч! Це шо: дисква від КДК спецом на наступний сезон? Я читав же текст: "наступний матч"!
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    dobbkin
      dobbkin, 31.05.2017 21:19
    -11
    это словно "Сергей Станиславович, давай, до свиданья"))
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    Kapitan Vrungel
      Kapitan Vrungel, 31.05.2017 21:23
    -7
    Сергею Станиславовичу самокритично оценить свои "успехи" и просто подать в отставку - как порядочному человеку...
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    Dynamo_s_Dnepra
      Dynamo_s_Dnepra, 31.05.2017 21:27
    +11
    Kapitan Vrungel, 31.05.2017 21:23
    Сергею Станиславовичу самокритично оценить свои "успехи" и просто подать в отставку - как порядочному человеку...

    Два чемпионства за три года. Выход в 1\4 Лиги Европы и в 1\8 Лиги Чемпионов - это слабый показатель?? Про Кубок и Суперкубок Украины я молчу
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    movkli
      movkli, 31.05.2017 21:30
    0
    все, подал в отставку на пресс-конференции
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    movkli
      movkli, 31.05.2017 21:30
    0
    все, подал в отставку на пресс-конференции
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    fff
      fff, 31.05.2017 21:46
    0
    Я не любитель фк динамо, но это эмоциональное решение суркиса, ребров 2раза выиграл чу,ещё кубки, у команды может быть спад, это нормально
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    zhyr
      zhyr, 31.05.2017 22:13
    0
    olexyn, 31.05.2017 21:18
    так фанати ДК на домашньому матчі не повинні були бути! Є рішення КДК про дискву, про один матч без глядачів! Для ДК - це був юридично домашній матч! Це шо: дисква від КДК спецом на наступний сезон? Я читав же текст: "наступний матч"!
    де написано, що це фанати ДК? може це персональні вболівальники Реброва? і що, кожного вболівальника перед входом на стадіон перевіряти на детекторі брехні, за кого він вболіває? як казала біла моль, форму можна купити в любому магазині
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