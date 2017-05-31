Фанати Динамо: «Сергій Станіславович, дякуємо, але не прощаємось!!!»

Під час матчу 32-го туру УПЛ «Динамо» – «Чорноморець» фанати київського клубу вивісили банер на підтримку головного тренера команди Сергія Реброва.
«Сергій Станіславович, дякуємо, але не прощаємось!!!», – написано на банері.
В останній час поширюються чутки, що у новому сезоні «Динамо» керуватиме новий наставник.
Ребров очолив «Динамо» у квітні 2013-го року та за весь час виграв с клубом два чемпіонства України, два Кубки та один Суперкубок України.
Источник — Sport.ua
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Два чемпионства за три года. Выход в 1\4 Лиги Европы и в 1\8 Лиги Чемпионов - это слабый показатель?? Про Кубок и Суперкубок Украины я молчу
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