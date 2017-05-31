Фанати Динамо: «Сергій Станіславович, дякуємо, але не прощаємось!!!»

Під час матчу 32-го туру УПЛ «Динамо» – «Чорноморець» фанати київського клубу вивісили банер на підтримку головного тренера команди Сергія Реброва.

«Сергій Станіславович, дякуємо, але не прощаємось!!!», – написано на банері.

В останній час поширюються чутки, що у новому сезоні «Динамо» керуватиме новий наставник.

Ребров очолив «Динамо» у квітні 2013-го року та за весь час виграв с клубом два чемпіонства України, два Кубки та один Суперкубок України.