ОФИЦИАЛЬНО: Григорий Ярмаш завершил карьеру игрока

Защитник луганской «Зари» Григорий Ярмаш завершил свою карьеру игрока. Финальным матчем в его игровой карьере стал поединок 32-го тура в котором луганская «Заря» встретилась с донецким «Олимпиком».

Григорий хорошо известен болельщикам, как непримиримый боец, грамотный лидер, тот человек, который отдавал себя на поле до конца ради луганской «Зари».

Футболист пришёл в «Зарю» в конце ноября 2010-го года и провёл у нас практически семь лет. Всего в украинской Премьер-лиге на счету игрока 226 сыгранных матчей. За «Зарю» он провёл 85 поединков в чемпионате, 10 в Кубке Украины и 2 матча в Лиге Европы.

Не секрет, что и далее Григорий Ярмаш свяжет свою жизнь с футболом, в будущем пробуя себя в роли тренера.