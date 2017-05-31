Матч 32-го тура УПЛ между «Днепром» и «Волынью» был прерван на 51-й минуте при счете 1:0 в пользу днепровского клуба.
Арбитр встречи Иван Бондарь был вынужден пойти на крайние меры после того, как в штрафную голкипера «Волыни» Романа Жмурко с трибун прилетела петарда.
Фанаты «Днепра» на полную катушку использовали пиротехнику и в первом тайме, из-за чего арбитр добавил к нему целых семь минут. Стоит отметить, что матч стал последним для «Днепра» в УПЛ. Из-за финансовых задолженностей и сопутствующих санкций клуб в следующем сезоне, вероятно, будет выступать во второй лиге.
Вашему вниманию фото и видео трибун во время матча из социальных сетей.
Источник — Sport.ua
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