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Дмитрий СЕЛЮК: «Такого тренера, как Манчини, в России еще не было»

Специалист позитивно относится к возможности итальянца возглавить питерский «Зенит»

  • 31.05.2017 20:12
  • 796 просмотров
  • 3 комментария
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fc-metalist.com. Дмитрий Селюк
© fc-metalist.com. Дмитрий Селюк

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о том, что получится, если Роберто Манчини возглавит питерский «Зенит».

— К этому переходу отношусь позитивно. Я в дружеских отношениях с Манчини. Ситуация такова, что журналисты начинают писать скептические статьи о Роберто, ищут в нем минусы. Если я пройдусь по всем тренерам РФПЛ, то найду у них минусов больше, чем плюсов. Хочу сказать, что в любом случае Манчини — тот специалист, который выигрывал и Серию А, и АПЛ. Выиграть английский чемпионат — сложно, такого тренера в России еще не было. Это определенный прорыв.

— Что мотивирует Манчини уехать в Россию?
— Когда человек выбирает место, куда он может пойти, то есть несколько пунктов. «Зенит» — супер-амбициозный клуб, в котором уже работал один из лучших итальянских тренеров Спаллетти. То есть команда на слуху в Европе. Спонсор «Зенита» — «Газпром», то есть точно клуб не банкрот, все будет выполнено по контракту. При выборе клуба Манчини руководствовался тем, что это новый вызов. Ему очень понравился Санкт-Петербург. Роберто интересно тут поработать. Тем более, что он едет сюда в преддверии чемпионата мира. Строится куча новых стадионов, должен идти скачок в развитии футбола в России.

— Манчини обращался к вам по поводу Яя Туре?
— Ему не надо обращаться по поводу Туре ко мне. Президент «Манчестер Сити» конкретно сказал, что он надеется, что Яя переподпишет контракт с командой. Он и Гвардиола хотят видеть его в команде. Но Манчини любит Туре, он бы хотел пригласить его в любую команду, куда бы он ни пошел.

— То есть возможность перехода Туре в «Зенит» исключена?
— Никогда не говори никогда. Есть определенные нюансы, о которых я позже скажу, поскольку еще рановато об этом говорить. Жизнь покажет.

Источник — Спорт День за Днем

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Комментарии
    saucheur
    online
      saucheur, 31.05.2017 20:45
    +2
    кому то Манчини, а кому то бульбашский лузер, изгнанный за провалы в отборе ЧМ
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    bobul1980
      bobul1980, 31.05.2017 20:54
    0
    Да, оказалось, что Манчини получше Гвардиолы в итоге. Кто б подумал.
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    ARTEM0330
    online
    ARTEM0330, 31.05.2017 21:07
    0
    Как всегда пиарит ЯЯ Туре
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